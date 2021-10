Los seis temazos imprescindibles de la playlist despertador de Jota Music

Te interesa Playlist Jota Music

"¿Qué pasa esos Cuerpos especiales? ¿Qué dices, qué dices, que dices? Mi nombre es Manuel, de Almería, y antes de pediros una playlist quería daros las gracias por el pedazo de programa que hacéis. Eva me encanta e Iggy, con sus chistes de muertos, no falla, Lalo eres un máquina. Hacéis mis mañanas mucho más amenas. Quería pedir una playlist para todos los que nos levantamos pronto y tenemos que volver luego a casa con toda la caraja encima, pegándonos el sol en la cara. Jota, a ver si me puedes poner 120 BMP o 130 BMP, ¿sabes lo que te digo o no?. Enhorabuena por el programa, sois los mejores. ¡A seguir así!"

Es la premisa con la que nuestro DJ favorito ha creado su lista musical este martes 26 de octubre en Cuerpos especiales.

Otra vez ese sonido insoportable... ¡Es tu despertador! O mejor dicho, ¡tu peor enemigo! Siempre piensas en cambiar el tono de tu alarma, pero ninguno consigue despertarte con energía. Espera un momento... ¿Y si te pones la playlist diaria de Javi Sánchez? ¿Cómo que quién es? ¿Te suena más el nombre Jota Music? ¡Eso es! Es nuestro DJ de Cuerpos especiales, y hoy te ha preparado seis temas para demostrarte que ¡hasta madrugar puede ser divertido!

Levanta de la cama y dale al play... ¡Que empieza un nuevo día!

'Hawai', de Maluma

'Dopamine', de Purple Disco Machine

'Safe & Sound' de Capital Cities

'How Will I Know', de Whitney Houston & Clean Bandit

'Don't Go Yet', de Camila Cabello

[[H3:'I Kissed A Girl', de Katy Perry​​]]

¡Hora de despertarse! Si quieres madrugar con una sonrisa, cambia ya ese tono de alarma tan insoportable... ¡Y convierte a Jota Music en tu nuevo despertador!

¿Quieres que Jota Music te prepare una playlist temática? Apunta el WhatsApp de Cuerpos especiales y envíale una nota de voz. El teléfono es 600565908.