Sharonne, ganadora de Drag Race España 2, despide la semana con una visita al estudio de Cuerpos especiales. Y lo ha hecho con la corona de ganadora, que llevaba en la maleta para dejarla en su casa de Sabadell y que Eva Soriano no ha podido evitar probarse. ¡No todos los días uno gana un concurso de este nivel!

"Pensar que es el único lugar al que la voy a traer porque la voy a dejar en casa relajadita", ha asegurado antes de que Eva Soriano se la pusiese y confirmase que pasa muchísimo. "Levantarla es como hacer Body Pump", ha añadido Sharonne.

La imitación de Verónica Forqué

Sharonne, nombre artístico de Cristóbal Garrido, no ha sido una concursante más. Ha sido una concursante invicta. Nunca fue nominada.

"Cuando me dijeron que era el drag record internacional, que estaba en el puesto 1, fue como... ¿qué me estás diciendo?", dijo reconociendo su sorpresa.

Sharonne dejó grandes momentos en el programa y, sin duda, uno de los más recordados fue su imitación a Verónica Forqué.

"Fíjate que no es una cosa a la que me haya dedicado. La primera vez que empecé a imitar fue cuando me presenté a Tu cara me suena todavía y dije voy a probar...", ha contado, para luego explicar cómo surgió su imitación de Verónica Forqué.

"Fue producto de la pandemia, de estar sola en casa, aburrida", ha contado. "Tengo una lista de personajes que quiero imitar cuando tenga tiempo, ahora no tengo tiempo para nada, pero seguiré haciendo mis vídeos con mis caracterizaciones. También es una forma de practicar el maquillaje".

El otro éxito de Sharonne

Más allá de la corona de ganadora, Sharonne se lleva otro éxito de su paso de Drag Race España.

"No paro de recibir mensajes de gente muy joven que quiere empezar en el drag, que le ha inspirado mucho el programa. Y cuando te dicen que tú eres un referente para seguir, pienso: 'Dios mío, qué he hecho", ha contado a Eva Soriano e Iggy Rubín. "Los mensajes que estamos recibiendo todas son una pasada. Es una pasada hasta donde llega el fenómeno de Drag Race.

Sharonne es la ganadora del programa de más edad y eso también es un orgullo, ha inspirado a gente de treinta y tantos que se han animado a participar en un formato así: "Dicen 'nunca es tarde, voy a hacerlo, voy a prepararme y voy a hacer lo que nunca me he atrevido a hacer'. Con treinta y pico no se acaba la vida drag".

'Reinas al rescate', el nuevo formato de Sharonne

Sharonne está a punto de estrenar en Atresmedia Premium Reinas al rescate, un formato en el que cuatro drags viajan a zonas rurales para conocer el colectivo LGTBIQ+ de estas áreas.

"El programa empieza muy divertido pero cuando empiezas a conocer a los protagonistas, la cosa va cambiando y se vuelve más emocional", ha contado sobre el programa en el que tratan de ayudar a personas del colectivo que no se sienten aceptados en su zona. "Reivindican y dicen, aquí estoy yo".

Sharonne está en esta aventura con Supremme de Luxe, Pupi Poisson y Estrella Xtravaganza.