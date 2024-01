Silvestre y La Naranja explican cómo surgió su colaboración con Veintiuno y cantan 'Hechizao' en 'Cuerpos especiales'

Justo, Fran, Lucas y Fer son los cuatro integrante de Silvestre y La Naranja , la banda argentina que colabora con Veintiuno en la canción Ya no hablamos . En su primera visita a España se han venido a Cuerpos especiales para hablar de sus recientes conciertos en Madrid y Barcelona y contar cómo surgió la colaboración con los de Toledo. ¡También han cantado en acústico su canción Hechizao ! Ha sido increíble.

El jueves ha empezado por todo lo alto en Cuerpos especiales. Esta mañana se han venido al programa Justo, Fran, Lucas y Fer, los integrante de la banda argentina Silvestre y La Naranja, que han regalado a Eva Soriano , Nacho García y todos los oyentes del programa una emocionante versión en acústico de su canción Hechizao. ¡Nosotros sí que nos hemos quedado hechizados!

El grupo está en España por primera vez y se ha venido invitado por Veintiuno, la banda toledana con la que colabora en la canción Ya no nos hablamosy con la que tocó en su reciente concierto en el Wizink Center de Madrid.

No ha sido su único show en España. En esta visita también han tocado en Madrid y Barcelona y se han visto sorprendidos por la acogida recibida. Para su sorpresa, hubo sold out en las dos ciudades. "Cuando vas por primera vez a un país no estás seguro de lo que va a pasar. Fue como un primer tanto de temperatura de qué está pasando en España con Silvestre y cuando vimos todos los shows agotados fue como una sorpresa...", han reconocido. "Un tanteo muy lindo".

El éxito ha sido mayúsculo y no descartan volver pronto. "Si es por nosotros creo que estamos por venir a España una o dos veces por año", han apuntado viniéndose arriba. "¡O un par de meses!. Podríamos venirnos a vivir a Madrid...".

El match de Silvestre y Veintiuno

Si están en España es por Veintiuno, no solo por el concierto en el Wizink, también por la colaboración que tienen en el último disco de los españoles (El arte de perder).

Nació de manera muy natural. "Nos contactó Diego desde Madrid y nos vinieron con este planteamiento. No nos conocíamos, solo a través de la música. Sabíamos que había una banda Veintiuno pero no mucho más que eso y nos llamaron, nos mostraron una canción y ya a la primera nos gustó mucho", han contado sobre cómo surgió Ya no nos hablamos.

Antes de esta llamada, hubo un debate previo en España. "Nos contaron que querían colaborar con una banda argentina y cada uno apuntó en un papelito con quién la quería hacer y cuando pusieron en común los papelitos, todos habían puesto a Silvestre. Fuimos su primera opción", han explicado sobre el inicio de esta colaboración.

La entrevista ha terminado con la emocionante versión de Hechizao, la canción incluida en el disco Sueño Cítrico de 2023.