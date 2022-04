Silvia Alonso e Ingrid García-Jonsson y las surrealistas orgías en su hotel en Venecia: "Hubo gente que no pudo salir de su habitación"

Silvia Alonso e Ingrid García-Jonsson visitan Cuerpos especiales para presentar Veneciafrenia. Esta película, dirigida por Álex de la Iglesia, se rodó en Venecia durante el confinamiento y debido a la pandemia su estreno se ha retrasado hasta 2022.

Sobre el rodaje, Ingrid explica que lo rodaron en un hotel en el que no pasaban cosas precisamente terroríficas. "Se organizaban orgías en Carnaval, y cuando no era Carnaval también. Y un fin de semana el dueño del hotel fue con unos colegas y hubo gente que no pudo salir de su habitación porque habían personas "arrimando" en la puerta de su cuarto".

Lo que sí que dio más miedo fue la escena en la que una chica tenía que lanzar un plato contra la pared y casi le "corta la cabeza" a Silvia Alonso: "Por alguna razón que desconozco el plato era de verdad y la chica decidió tirarlo en plan boomerang. Hay un vídeo en el que se ve como me pasa a tres centímetros del cuello y me mueve el pelo".