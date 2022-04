Supremme Deluxe da su opinión sobre el polémico número Samantha en el segundo episodio de 'Drag Race España'

Eva Soriano no se corta, ya lo sabemos, y aprovechando la visita de Supremme Deluxe a Cuerpos especiales le ha hecho una petición personal. "Ya sé que tú no tienes nada que ver...", le ha dicho la presentadora del morning de Europa FM antes de soltarle la bomba. La segunda entrega de Drag Race España 2 y la polémica con Samantha también fueron protagonistas de la entrevista.

"Ya sé que tú no tienes nada que ver...", le ha dicho la presentadora de Cuerpos especiales, el morning de Europa FM, antes de soltarle la bomba. "A mí me gustaría ir de invitada... Yo me trago todas las galas. A mí me encanta. Yo no sé lo que tengo que hacer para que me dejen ir", le ha planteado. "Yo tampoco", le ha respondido la presentadora, que ha insistido en esta entrevista que no se encarga de llevar a los invitados ni tampoco hacer los castings, por mucho que la gente lo pueda creer.

El flipe de la prueba de talentos

Supremme Deluxe es la presentadora y para ella las galas de Drag Race España son tan sorpresa como para el resto. Lo fue al menos la prueba de talentos del segundo episodio de esta segunda temporada. "Después de haber visto el capítulo de ayer, yo creo que el listón se mantiene alto. Es una barbaridad", ha dicho la presentadora.

"Estábamos flipando con lo que vimos. Además que este año habíamos pedido que mantuvieran el secreto lo más posible. Cuando montaban el escenario había un biombo negro. Las reacciones que veis nuestras eran reales, no habíamos visto nada y flipamos".

Samantha y las críticas por su perfomance

Con una prueba de talentos como la de ayer no fue fácil para el jurado emitir su veredicto y tomar la decisión de eliminar a Ariel Rec, más aún cuando las críticas le llovieron a Samantha Ballentines por quitarse la peluca durante su performance.

"Cualquiera que hay visto espectáculos drag en España, nos hemos quitado pelucas, tetas, faldas...", ha dicho Supremme. "Esto no es una defensa de Samantha, es una defensa en general. No creo que haya que tener un concepto preestablecido de lo que hay que hacer en drag, para mí el drag es libre, que luego esa propuesta puede ser que no le guste a mucha gente, bien, pero esa propuesta es tuya".

Para defender esta teoría, ha recordado a otra Samantha. "Yo cuando voy a ver Samantha Hudson y se rompe las medias y se cae por el suelo, ¡a mí me encanta! En el caso de Samantha es comedia. Si ella decide que quiere llevarlo a extremo y hacerlo así, me parece bien. Luego me puede gustar o no gustar, igual que me parece válida la que quiera quedarse a hacer un lipsync perfecto cuadrado perfecto y mantener su imagen guapísima. Me parecen bien las dos cosas".