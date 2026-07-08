GALA 0

Amalia Martos, la española de OT USA, debuta a lo grande con ‘Somewhere Over the Rainbow‘

¡Espectacular! La primera actuación de la española Amalia Martos en Operación Triunfo USA fue pura magia. La actriz interpretó en la gala 0 la canción Somewhere Over the Rainbow de Ariana Grande y se convirtió inmediatamente en alumna de la academia. ¡Disfruta de su actuación completa!

La actriz Amalia Martos, protagonista de 'Operación Triunfo' en el salto a Estados Unidos

David Bisbal cruza la pasarela para convertirse en jurado de 'Operación Triunfo USA'

Amalia Martos, durante su debut en Operación Triunfo USA
Amalia Martos, durante su debut en Operación Triunfo USA | Telemundo

Europa FM

Madrid 08/07/2026 08:55

Operación Triunfo USA ha arrancado este martes 7 de julio con el debut de David Bisbal como miembro del jurado y la española Amalia Martos como aspirante a entrar en la academia.

La actriz de 18 años se presentó a la primera parte de la gala 0 —la segunda será este miércoles 8— con el objetivo de convertirse en alumna de la edición y lo consiguió con una hipnótica actuación.

Somewhere Over the Rainbow de Ariana Grande fue la canción elegida para conquistar al jurado en esta primera noche y acertó. La joven brilló sobre el escenario y se llevó la ovación del público.

En su presentación, aseguró que la música le apasiona desde pequeña y fue con nueve años cuando se presentó a su primer casting de actriz y cantante. Ahora vive en Nueva York, donde se instaló para estudiar canto musical y donde se presentó a las pruebas para entrar en la primera edición de Operación Triunfo USA.

En total 20 concursantes se presenta a las dos galas 0 pero solo 16 entran en la academia. Amalia forma parte del grupo de primeros ocho aspirantes que pasan a formar parte del alumnado. ¿Conseguirá conquistar a público y jurado gala tras gala? Estaremos pendientes de sus pasos en el talent musical.