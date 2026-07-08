Amalia Martos, la española de OT USA, debuta a lo grande con ‘Somewhere Over the Rainbow‘

Operación Triunfo USA ha arrancado este martes 7 de julio con el debut de David Bisbal como miembro del jurado y la española Amalia Martos como aspirante a entrar en la academia.

La actriz de 18 años se presentó a la primera parte de la gala 0 —la segunda será este miércoles 8— con el objetivo de convertirse en alumna de la edición y lo consiguió con una hipnótica actuación.

Somewhere Over the Rainbow de Ariana Grande fue la canción elegida para conquistar al jurado en esta primera noche y acertó. La joven brilló sobre el escenario y se llevó la ovación del público.

En su presentación, aseguró que la música le apasiona desde pequeña y fue con nueve años cuando se presentó a su primer casting de actriz y cantante. Ahora vive en Nueva York, donde se instaló para estudiar canto musical y donde se presentó a las pruebas para entrar en la primera edición de Operación Triunfo USA.

En total 20 concursantes se presenta a las dos galas 0 pero solo 16 entran en la academia. Amalia forma parte del grupo de primeros ocho aspirantes que pasan a formar parte del alumnado. ¿Conseguirá conquistar a público y jurado gala tras gala? Estaremos pendientes de sus pasos en el talent musical.