Todo lo que tienes que saber del MAD COOL 2026: los artistas, horarios de los conciertos y cómo llegar 

Todo lo que tienes saber del MAD COOL 2026: el cartel con todos los artistas los horarios de los conciertos y cómo llegar | Getty

Madrid se convierte en un paraíso festivalero durante el verano y, entre sus citas, destaca por encima de todos el MAD COOL, que en su edición de 2026 vuelve a traer a algunos de los mejores artistas a nivel internacional entre los días 8 y 11 de julio.

El cartel está plagado de grandes nombres como Foo Fighters, Florence and The Machine, Lorde, Kings of Leon o Halsey. Una gran variedad de estilos con los que todo el público tiene cabida.

Cómo llegar al MAD COOL 2026

Cuatro días de música que convertirán el recinto Iberdrola Music, donde se celebra el festival, en una auténtica fiesta y en un ir y venir de gente.

Para llegar a este espacio, situado en el distrito de Villaverde, la opción recomendada por las autoridades y la organización es hacerlo en transporte público.

Una de las mejores formas de hacerlo es a través de la línea 3 de Metro hasta la estación de Villaverde Alto , ya que cuenta con conexiones con las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 10 y 12.

, ya que cuenta con conexiones con las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 10 y 12. También se puede llegar a través de la línea C-3 de Cercanías y bajarse en la estación San Cristóbal Industrial, o mediante las líneas C-4 y C-5 hasta la estación de Villaverde Alto.

En cuanto a la hora de salida, Metro reforzará el servicio con lanzaderas especiales entre Villaverde Alto y Sol, con paradas de bajada en Legazpi y Embajadores, hasta las 03:30 horas, mientras que Cercanías ofrecerá un servicio especial directo entre Villaverde Alto y Atocha, sin paradas intermedias, con horarios ampliados durante las cuatro jornadas del evento.

Por su parte, la EMT mantendrá operativas las líneas 22, 79, T41 (solo durante el viernes) y la línea nocturna N14, que une Cibeles con Villaverde Alto. Además, se reforzarán varias líneas de autobuses interurbanos (428, 432, 441, 442, 443, 446, 447, 448, 450, 455, 488, N805 y N807), así como las líneas urbanas 2, 3 y 4 de Getafe. Estos refuerzos permitirán reducir los tiempos de espera, con frecuencias de entre 5 y 10 minutos y recorridos estimados de entre 14 y 35 minutos, facilitando tanto la llegada como la vuelta del festival.

En el caso de que, finalmente, se elija acudir al MAD COOL 2026 en vehículo propio, hay que recordar que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un dispositivo especial de movilidad. El operativo contempla medidas para mejorar la circulación y la seguridad en los accesos, además de un plan específico para los itinerarios peatonales de entrada y salida. Quienes opten por el vehículo privado deben prever posibles restricciones de tráfico y un incremento de la congestión en los alrededores del recinto durante las horas de mayor afluencia.

Artistas y horarios del Mad Cool 2026

Miércoles 8 de julio

Stage 1 Region of Madrid

18:55 - The Warning

- The Warning 20:20 - Wolf Alice

- Wolf Alice 22:00 - Foo Fighters

Stage 2 Orange

18:35 - Palaye Royale

- Palaye Royale 19:35 - The Last Dinner Party

- The Last Dinner Party 21:00 - The War on Drugs

- The War on Drugs 22:50 - MOBY

Stage 3 The Loop Iberdrola

18:55 - Jehnny Beth

- Jehnny Beth 20:10 - The War and Treaty

- The War and Treaty 21:35 - Dogstar

Stage 4 Mahou Cinco Estrellas

18:35 - Hot Wax

- Hot Wax 20:10 - Villa Nelle

- Villa Nelle 21:50 - Mad Mad Mad

Stage 5 Mahou Reserva

19:20 - Hot Milk

- Hot Milk 21:00 - Bigger Splash

- Bigger Splash 22:45 - Hoo Nine

Jueves 9 de julio

Stage 1 Region of Madrid

19:00 - Renée Rapp

- Renée Rapp 20:30 - Lorde

- Lorde 22:30 - Jennie

- Jennie 00:30 - Florence + The Machine

Stage 2 Orange

18:45 - CMAT

- CMAT 20:00 - Charlie Puth

- Charlie Puth 21:40 - Zara Larsson

- Zara Larsson 23:15 - Teddy Swims

- Teddy Swims 00:55 - The Blaze (DJ Set)

Stage 3 The Loop Iberdrola

19:30 - Amrita

- Amrita 20:25 - Yung Prado

- Yung Prado 21:40 - Palm Trax

- Palm Trax 23:15 - Boys Noize

Stage 4 Mahou Cinco Estrellas

20:10 - Chloe Slater

- Chloe Slater 21:50 - Sadie Jean

- Sadie Jean 23:35 - Floren Tenes

Stage 5 Mahou Reserva

19:20 - Zimmer 90

- Zimmer 90 21:00 - Son Mieux

- Son Mieux 22:40 - La Paloma

- La Paloma 00:30 - Frost Children

Viernes 10 de julio

Stage 1 Region of Madrid

19:05 - Halsey

- Halsey 20:30 - Pixies

- Pixies 22:15 - Kings of Leon

- Kings of Leon 00:25 - Twenty One Pilots

Stage 2 Orange

20:00 - Holly Humber Stone

- Holly Humber Stone 21:30 - Sigrid

- Sigrid 23:10 - A Perfect Circle

- A Perfect Circle 00:55 - Interpol

Stage 3 The Loop Iberdrola

19:00 - Maesic

- Maesic 19:55 - Yung Prado

- Yung Prado 21:10 - Swimming Paul

- Swimming Paul 22:45 - Bunt

- Bunt 00:20 - Polo & Pan (DJ Set)

Stage 4 Mahou Cinco Estrellas

20:05 - Midnight Gene Ration

- Midnight Gene Ration 21:45 - Cliff Ords

- Cliff Ords 23:25 - My First Time

Stage 5 Mahou Reserva

20:55 - Karen Dio

- Karen Dio 22:35 - Rio Kosta

- Rio Kosta 00:15 - Usted Señálemelo

Sábado 11 de julio

Stage 1 Region of Madrid

18:40 - Jalen Ngonda

- Jalen Ngonda 20:00 - The Black Crowes

- The Black Crowes 22:00 - Nick Cave & The Bad Seeds

- Nick Cave & The Bad Seeds 00:40 - Pulp

Stage 2 Orange

19:25 - Matt Berninger

- Matt Berninger 20:55 - The Vaccines

- The Vaccines 22:30 - Kasabian

- Kasabian 00:05 - David Byrne

Stage 3 The Loop Iberdrola

18:50 - Luxi Villar

- Luxi Villar 20:05 - Aerea

- Aerea 21:40 - Nina Kaviz

- Nina Kaviz 23:15 - Richie Hawtin

Stage 4 Mahou Cinco Estrellas

20:15 - Persia Holder

- Persia Holder 21:55 - The Rey Tons

- The Rey Tons 23:35 - Super Model*

Stage 5 Mahou Reserva