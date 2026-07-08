Todo lo que tienes que saber del MAD COOL 2026: los artistas, horarios de los conciertos y cómo llegar
MAD COOL arranca una nueva edición. Este miércoles arranca el festival como una oportunidad excepcional para disfrutar de los nombres más destacados del panorama internacional. Aquí te dejamos el cartel con todos los artistas, los horarios de los conciertos y cómo llegar.
Madrid se convierte en un paraíso festivalero durante el verano y, entre sus citas, destaca por encima de todos el MAD COOL, que en su edición de 2026 vuelve a traer a algunos de los mejores artistas a nivel internacional entre los días 8 y 11 de julio.
El cartel está plagado de grandes nombres como Foo Fighters, Florence and The Machine, Lorde, Kings of Leon o Halsey. Una gran variedad de estilos con los que todo el público tiene cabida.
Cómo llegar al MAD COOL 2026
Cuatro días de música que convertirán el recinto Iberdrola Music, donde se celebra el festival, en una auténtica fiesta y en un ir y venir de gente.
Para llegar a este espacio, situado en el distrito de Villaverde, la opción recomendada por las autoridades y la organización es hacerlo en transporte público.
- Una de las mejores formas de hacerlo es a través de la línea 3 de Metro hasta la estación de Villaverde Alto, ya que cuenta con conexiones con las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 10 y 12.
- También se puede llegar a través de la línea C-3 de Cercanías y bajarse en la estación San Cristóbal Industrial, o mediante las líneas C-4 y C-5 hasta la estación de Villaverde Alto.
En cuanto a la hora de salida, Metro reforzará el servicio con lanzaderas especiales entre Villaverde Alto y Sol, con paradas de bajada en Legazpi y Embajadores, hasta las 03:30 horas, mientras que Cercanías ofrecerá un servicio especial directo entre Villaverde Alto y Atocha, sin paradas intermedias, con horarios ampliados durante las cuatro jornadas del evento.
Por su parte, la EMT mantendrá operativas las líneas 22, 79, T41 (solo durante el viernes) y la línea nocturna N14, que une Cibeles con Villaverde Alto. Además, se reforzarán varias líneas de autobuses interurbanos (428, 432, 441, 442, 443, 446, 447, 448, 450, 455, 488, N805 y N807), así como las líneas urbanas 2, 3 y 4 de Getafe. Estos refuerzos permitirán reducir los tiempos de espera, con frecuencias de entre 5 y 10 minutos y recorridos estimados de entre 14 y 35 minutos, facilitando tanto la llegada como la vuelta del festival.
En el caso de que, finalmente, se elija acudir al MAD COOL 2026 en vehículo propio, hay que recordar que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un dispositivo especial de movilidad. El operativo contempla medidas para mejorar la circulación y la seguridad en los accesos, además de un plan específico para los itinerarios peatonales de entrada y salida. Quienes opten por el vehículo privado deben prever posibles restricciones de tráfico y un incremento de la congestión en los alrededores del recinto durante las horas de mayor afluencia.
Artistas y horarios del Mad Cool 2026
Miércoles 8 de julio
Stage 1 Region of Madrid
- 18:55 - The Warning
- 20:20 - Wolf Alice
- 22:00 - Foo Fighters
Stage 2 Orange
- 18:35 - Palaye Royale
- 19:35 - The Last Dinner Party
- 21:00 - The War on Drugs
- 22:50 - MOBY
Stage 3 The Loop Iberdrola
- 18:55 - Jehnny Beth
- 20:10 - The War and Treaty
- 21:35 - Dogstar
Stage 4 Mahou Cinco Estrellas
- 18:35 - Hot Wax
- 20:10 - Villa Nelle
- 21:50 - Mad Mad Mad
Stage 5 Mahou Reserva
- 19:20 - Hot Milk
- 21:00 - Bigger Splash
- 22:45 - Hoo Nine
Jueves 9 de julio
Stage 1 Region of Madrid
- 19:00 - Renée Rapp
- 20:30 - Lorde
- 22:30 - Jennie
- 00:30 - Florence + The Machine
Stage 2 Orange
- 18:45 - CMAT
- 20:00 - Charlie Puth
- 21:40 - Zara Larsson
- 23:15 - Teddy Swims
- 00:55 - The Blaze (DJ Set)
Stage 3 The Loop Iberdrola
- 19:30 - Amrita
- 20:25 - Yung Prado
- 21:40 - Palm Trax
- 23:15 - Boys Noize
Stage 4 Mahou Cinco Estrellas
- 20:10 - Chloe Slater
- 21:50 - Sadie Jean
- 23:35 - Floren Tenes
Stage 5 Mahou Reserva
- 19:20 - Zimmer 90
- 21:00 - Son Mieux
- 22:40 - La Paloma
- 00:30 - Frost Children
Viernes 10 de julio
Stage 1 Region of Madrid
- 19:05 - Halsey
- 20:30 - Pixies
- 22:15 - Kings of Leon
- 00:25 - Twenty One Pilots
Stage 2 Orange
- 20:00 - Holly Humber Stone
- 21:30 - Sigrid
- 23:10 - A Perfect Circle
- 00:55 - Interpol
Stage 3 The Loop Iberdrola
- 19:00 - Maesic
- 19:55 - Yung Prado
- 21:10 - Swimming Paul
- 22:45 - Bunt
- 00:20 - Polo & Pan (DJ Set)
Stage 4 Mahou Cinco Estrellas
- 20:05 - Midnight Gene Ration
- 21:45 - Cliff Ords
- 23:25 - My First Time
Stage 5 Mahou Reserva
- 20:55 - Karen Dio
- 22:35 - Rio Kosta
- 00:15 - Usted Señálemelo
Sábado 11 de julio
Stage 1 Region of Madrid
- 18:40 - Jalen Ngonda
- 20:00 - The Black Crowes
- 22:00 - Nick Cave & The Bad Seeds
- 00:40 - Pulp
Stage 2 Orange
- 19:25 - Matt Berninger
- 20:55 - The Vaccines
- 22:30 - Kasabian
- 00:05 - David Byrne
Stage 3 The Loop Iberdrola
- 18:50 - Luxi Villar
- 20:05 - Aerea
- 21:40 - Nina Kaviz
- 23:15 - Richie Hawtin
Stage 4 Mahou Cinco Estrellas
- 20:15 - Persia Holder
- 21:55 - The Rey Tons
- 23:35 - Super Model*
Stage 5 Mahou Reserva
- 21:05 - TTSSFU
- 22:45 - Overpass