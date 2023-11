Tanxugueiras, sobre la canción 'Reina': "Ruth Lorenzo está tan loca como nosotras"

El caos ha llegado a Cuerpos especiales de la mano de Tanxugueiras, que se ha venido a presentar As que tiñan que estar, su colaboración con Juancho Marqués que tiene a Aída un poco cansada, por no decir otra cosa...

"Le tengo un poquito de asco", ha reconocido la cantante, que ha venido en modo hater. ¡No le gusta madrugar!

Aída ha derrochado sinceridad en la entrevista y ha contado que esta confesión no pillará por sorpresa a Juancho. "Me llamó un día y me dijo: '¿qué te parece el tema?' y le dije: 'no me gusta una mierda", ha dicho, antes de avanzar que le cogerá cariño otra vez.

No es que ahora la canción le parezca mala, es que la ha escuchado demasiado en postproducción. Además, tuvo que madrugar para ir a rodar el videoclip. "Me levanté a las 8 de la mañana el día que grabamos", se ha quejado ante la sorpresa de Olaia, que ha matizado que solo fue un día y su rectificación les ha llevado a protagonizar un divertido enfrentamiento en gallego modo matrimoniadas.

La entrevista ha sido incompleta. Ha faltado Sabela, que como han dicho sus compañeras "está chungueira", y ha sido Olaia la encargada de poner un poco de cordura. "As que tiñan que estar es una oda a la amistad", ha dicho la cantante, que ha apuntado que es "un temazo con Juancho Marqués" al que conocen desde hace más de dos años.

El trío gallego ha llamado la atención de Eva Soriano y Nacho García con el videoclip de la canción por incluir como instrumento un bote de pimentón. "Se lleva tocando muchos años en Galicia, se llaman instrumentos pobres" , han aclarado. "Cuando no había dinero se cogían la lata de pimentón, cunchas de vieiras, dedales con platos, calabazas huecas, botellas de anís, calabazas huecas, piñas...", han explicado sobre estos instrumentos tradicionales que incluyen también en sus trabajos.

Reina, su colaboración con Ruth Lorenzo

Aida y Olaia también han hablado de Reina, su colaboración con Ruth Lorenzo, que no les tiene tan cansadas porque al ser una canción de la murciana no la han escuchado tanto.

"Ruth está tan loca como nosotras", han contado sobre la artista, con la que han compuesto otra canción que no se han decidido a sacar.

"Un día hicimos una canción en un camerino mirando a un azulejo y el título iba a ser Azul de lejos pero al final no salió", han explicado sobre las dos artistas que reconocen que están abiertas a colaboraciones con artistas de cualquier comunidad.

Eso es lo que ha dicho Olaia, la frase de Aida ha sido otra. "No me importa con quién sacar canción", ha dicho para sorpresa de todos los presentes en el estudio. "Es que me está cayendo mal hasta a mí", ha reconocido Olaia, que ha apuntado que la gira de Tanxugueiras está a punto de terminar. Queda un concierto en Burgos, el 24 de noviembre, y otro en A Coruña, el 16 de diciembre.