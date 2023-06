Tokischa: "Mi colaboración soñada es con Nicki Minaj, no la conozco pero quiero meterme con ella en el estudio"

Hambrienta, con sueño... Tokischa ha tenido un fin de semana movidísimo pero afortunadamente ha tenido fuerzas para venir a charlar con Eva Soriano e Iggy Rubín a Cuerpos Especiales. La cantante viene directa de cantar en el Primavera Sound, donde no solo ha dado su propio show.

La artista de Puerto Rico se subió con Bad Gyal a cantar el remix de Chulo, un tema que todavía tienen guardado en el cajón pero que podría optar a convertirse en una de las canciones del verano. Aunque no ha desvelado la fecha de estreno, Tokischa ha confirmado que su colaboración es una realidad: "Claro".

Santiago de Compostela, Gran Canaria, Sevilla, Calahorra... La cantante tiene por delante una buena gira por España, en la que recomienda al público "comer frutita, beber agua y llevar ropa cómoda".

La gira se llama Popola Presidenta y si se presentase en España, Eva le propone que la primera medida que ponga en marcha sea "no madrugar demasiado", pero ella tiene más ideas: agua gratis, fruta gratis, "todo para los gays, mucho rescate de animales y el cigarrillo prohibido". Eva la secunda sin dudarlo.

Toy en Nota es el último tema que ha anunciado pero la artista no ha soltado prenda sobre la fecha de estreno. No se piensa mucho las publicaciones en Twitter, donde dice que hace lo que le da la gana, pero Instagram se lo toma mucho más profesional."Mi colaboración soñada es con Nicki Minaj, pero todavía no la conozco. Me gustaría meterme al estudio con ella y hacer algo juntas", revela la cantante, que ha recibido un like de la rapera y sueña con trabajar con ella pronto.

Lo que sí que es una realidad es que en muchas emisoras han censurado sus canciones por "lenguaje muy explícito", sobre todo en su país. "Incluso prohibieron que los artistas hablasen de sustancias, pero no sé si la llegaron a aprobar porque todo el mundo está 'rulay'. Cuando yo empecé a hacer música el equipo me decía hacer música limpia, con doble sentido, y yo nunca quise", explica.

Linda, con Rosalía, es una de sus colaboraciones más masivas e internacionales. Incluso una niña la cantó en un concurso de televisión, a pesar de que su historia de vida era lo más lagrimógina y no pegaba nada de la canción. "La niña dijo que había sobrevivido a un incendio y la canción habla de marihuana, me hizo mucha gracia", recuerda.