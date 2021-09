Tradición andaluza y ritmos urbanos: Alba Reche nos presenta a Queralt Lahoz, Califato 3/4, Carmen Xía y más

Cada semana Alba Reche nos hablará en Cuerpos especiales de artistas emergentes de diferentes disciplinas relacionadas con la industria de la música y el espectáculo.

Tal como nos adelantó la semana pasada, hoy nos presenta a Queralt Lahoz, una joven catalana de 30 años de familia granadina que poco a poco se está haciendo un hueco en el mundo de la música.

Nos destaca el tema Drogas caras, dedicado a la artista Gata Cattana, que fue una de las artistas que sentó las bases del rap femenino en España.

Con su EP 1917, lanzado en 2019, Queralt demostró su estilo único en el que es capaz de fusionar géneros tan diferentes como el flamenco, el funky o el R&B, sin que ninguno de ellos pierda nada de fuerza.

Su álbum Pureza, publicado en 2021, no es más que la confirmación de que Queralt Lahoz es una de las artistas más prometedoras del panorama español. Tu boca fue el primer adelanto de este trabajo en el que muestra el mundo a través de su perspectiva de mujer trabajadora a ritmo de un R&B de lo más delicado.

Un tema que entra en composición con otros temas como Dame doblones, donde se muestra mucho más explosiva con una base urbana; o con Si la luna quiere, donde hace gala de su fuerza vocal.

Califato 3/4

También nos habla de la banda Califato 3/4, que se autodefinen como 'folklore futurista'. Una banda andaluza que se caracteriza por fusionar la tradición musical andaluza con géneros modernos como el rock, la electrónica y el punk.​

Alba nos habla de ellos a partir de una colaboración que tiene con Queralt Lahoz: Tó ba a çalîh bien mamá. Este título viene de la iniciativa de un colectivo andaluz de escribir los títulos de las canciones tal como suenan fonéticamente en este dialecto.

Carmen Xía

Siguiendo con artistas emergentes andaluces que fusionan estilos, Alba también nos trae a Carmen Xía y nos la presenta con su tema Orguyoça.

Alba nos explica que Carmen también le recuerda a los resquicios que dejó Gata Cattana: "Habla de la tierra andaluza y de las mujeres trabajadoras. Que me mola que las artistas de hoy tengamos tan en cuenta lo que nos pasa y lo que nos raya. Que a nuestras madres las traten bien. En otro tema que tiene, que no sé si habla de su madre o no, habla de una mujer mayor que está harta del trabajo precario y es impresionante escucharla".

Saltamos a Logroño para hablar de L'haine, un jovencísimo artista del que Alba nos destaca su tema Habanera.

Por último nos habla de Lionwear y su tema Mi gatita. Este zaragozano de 25 años se lleva mucho más al rap este estilo inicial que nos hablaba con Queralt Lahoz.