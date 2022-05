¿Verdadero o falso? El Doctor Santos Solano desenmascara 5 mitos de la psicología

¿Sabías que nuestro cerebro está compuesto por aproximadamente cinco millones de kilómetros de conexiones neuronales? ¿O que el simple hecho de sostener un lápiz con los dientes produce efectos similares a los de la sonrisa causando que, por ejemplo, los chistes nos parezcan más graciosos?

Al igual que podemos encontrar grandes curiosidades como las mencionadas, la psicología popular también está llena de mitos muy arraigados en nuestra sociedad. Este miércoles el Doctor en Psicología Clínica y de la Salud Santos Solano desenmascara en Cuerpos especiales algunos mitos y curiosidades sobre esta ciencia y disciplina académica.

Los psicólogos son capaces de leernos la mente y adivinar nuestros problemas

Es cierto que los psicólogos están entrenados para analizar la conducta, los pensamientos, las emociones y sus consecuencias. No obstante, siempre hay una fase de evaluación donde es necesario que el paciente aporte información al profesional.

De acuerdo con el Doctor Santos Solano, esta etapa se puede realizar a través de la entrevista, donde se solicitan registros y se evalúa el día a día de la persona. Sin embargo, es falsa la afirmación de que los psicólogos pueden leer la mente de sus pacientes.

Solo con contarle mis problemas al psicólogo se van a solucionar

A pesar de que muchas veces parece que vamos a hablar al psicólogo porque la terapia se hace hablando, no es cierto. Hay una parte de desahogo donde el paciente se abre y expresa sus sentimientos, pero la solución se encuentra en el trabajo diario.

Ir al psicólogo implica establecer objetivos y entrenar herramientas para trabajar día a día y de esta manera mejorar.

Solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro

Este es uno de los principales mitos de la psicología. Viene de la mano de la idea de que nuestras capacidades son ilimitadas. Pero el cerebro es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo y no vamos a gastar toda nuestra energía en utilizar únicamente un 10%.

Otra cosa es que se puedan desarrollar las capacidades de este músculo, pero no quiere decir que utilicemos un porcentaje menor.

¿Es posible hipnotizar a alguien y que obedezca nuestras órdenes?

La hipnosis clínica no tiene el poder típico de obligar que las personas vayan en contra de sus valores. Sí es cierto que la hipnosis influye en la manera en la que percibimos el presente porque nos conduce a un estado de sugestión. No obstante, nunca exploramos la falta de consciencia.

Todos tenemos que ir al psicólogo

No es cierto que todos debamos ir al psicólogo, no es estrictamente necesario. Solo debemos ir cuando notamos algo que no interfiere.

Pero no ir al psicólogo no significa que la psicología tenga menos peso e importancia en nuestra vida. Lo que es cierto es que la psicología debería estar más presente en la educación y en nuestra vida diaria. De esta manera, podremos prevenir a nivel de salud.