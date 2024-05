Vicco: "Hacer el disco ha sido la terapia para superar la ruptura de la relación más importante de mi vida"

Te interesa Ana Mena y Gale son la prueba de que el éxito en la música es más que cuestión de suerte

Noctalgia es el título del primer disco de Vicco, pero también es un juego de palabras, y eso ha tocado el corazoncito de los Cuerpos especiales, auténticos fans de este tipo de narrativas.

Hace tres años ya que despuntó en el Benidorm Fest con ese irresistible Nochentera que llegó a ser canción del verano, por eso los nervios por este debut estaban a flor de piel. "A la gente le ha encantado y en directo cantan las canciones nuevas", cuenta la artista sobre la acogida del disco.

Eva Soriano y Nacho García no lo sabían, pero Noctalgia tiene significado propio. "Es una palabra compuesta, formada por nostalgia y nocturno, y a mí me gustaba porque el disco lo compuse por la noche, que es cuando más nostálgico estás", dice sobre el simbolismo personal. Pero hay más, según ha comentado, la Noctalgia se define como "la sensación que siente la gente en la ciudad por no poder ver el cielo estrellado a causa de la contaminación lumínica".

Uno de los temazos del disco es Volver a Nacer, que habla sobre la búsqueda personal. "El disco ha sido mi terapia más grande para superar la ruptura de la relación más importante de mi vida. Para los artistas, al final, la música sirve para vomitar lo que sentimos", explica.

"El álbum tenía que salir el año pasado, pero Nochentera arrasó con todos los planes y hemos ido sacando los singles poco a poco", asegura Vicco. "La canto y no me aburre, estoy muy agradecida", añade. Lila es, a día de hoy, su tema favorito de todo el álbum. "Quería que fuese un rollo de bailar las penas", dice.

El próximo 25 de mayo la cantante estará en el Ochoymedio de Madrid con un show muy especial que no se repetirá en la gira. "Vendrán invitados, habrá canciones que no han salido e igual no salen nunca... Va a haber muchas sorpresas", adelanta.

Echando la vista atrás, Vicco no tiene muy claro si Nochentera habría funcionado en Eurovisión. Este año no le ha dado tiempo a ver el certamen pero se ha declarado fan total de Nebulossa.

