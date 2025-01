Xoel López: "Mi filosofía es pasar de todo"

Cada vez que Xoel López llega al estudio de Cuerpos especiales es un placer. "El viejo zorro plateado", como lo llaman cariñosamente Eva Soriano y Nacho García ha vuelto para comentar sus futuros conciertos de la gira Caldo espírito y ha explicado que hasta su peluquero se ha adueñado del apelativo: "Me llama así mi peluquero. Zorro plateado, viejo no".

El artista está ultimando su show con los ensayos finales y ha confesado que, de cara al escenario, su "fiolosfía es pasar de todo", sin cosas especiales para cuidar su voz o similares. "No me emparanoio", ha indicado.

Además, ha explicado que se trata de un concierto en el que estará él solo junto a su banda, es decir, sin invitaciones. Una idea de la que dudó cuando su amigo Depedro le invitó a subirse al escenario de La Riviera durante la gira del madrileño, aunque finalmente López ha declinado esa variante, a pesar de la amistad y respeto que tiene por Depedro, a quien conoció siendo "muy jóvenes" y con quien comparte momento en su casa de la sierra.

Durante la entrevista ha habido tiempo de recordar cómo Lodo, de su álbum Sueños y Pan, ha cobrado especial importancia durante momentos difíciles como en la pandemia o tras la DANA. Una circunstancia por la que varios artistas de la Comunitat Valenciana han versionado este tema del gallego, con su propio autor cantando en valenciano. "Lo hice en el momento, no sabía que iba a cantar en valenciano", ha recordado, "yo me animo, pero no sabía que tenía que animarme".

Un terreno con el que, más o menos, podría estar familiarizado ya que, como ha explicado, "venía de cantar en catalán" tras haber realizado una versión de Rostro de actriz (Rostre d'actriu) junto al cantante Joan Masdéu. "Malo será", pensó con respecto a la nueva propuesta.

Para finalizar, Xoel López se ha ido al Rincón de cantar para deleitar en acústico con Glaciar, una de sus canciones más populares a la que, además, ha modificado con la prometida frase de Cuerpos especiales "el faro de mi soledad".

