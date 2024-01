De Sidonie a Xoel López: artistas españoles influenciados por The Beatles

El 16 de enero se celebra el Día Internacional de The Beatles y Alba Cordero lo ha celebrado en Cuerpos especiales con un repaso a la lista de grupos actuales que beben de los de Liverpool. ¡ Xoel López llegó a imitar a la banda en Lluvia de estrellas y tenemos el vídeo!

El 16 de enero de 1957 se inauguró The Cavern Club, el club de Liverpool en el que The Beatles empezó su andadura antes incluso de que Ringo Starr estuviera en el grupo. Aunque la banda debutó en el pub el 9 de febrero de 1961, los encargados de promover el calendario de días internacionales decidieron marcar el 16 de enero como Día Internacional de The Beatles (hay tres en el calendario).

Para celebrar esta fecha, Alba Cordero ha repasado en Cuerpos especiales la lista de artistas y bandas españolas que han sido influenciados por la banda de Liverpool. "Porque en los 60, cuando empezaron a petarlo, todos los países querían tener su propio grupo de chicos iniciados en el rock and roll y que creasen un buen fenómeno fan patrio y aquí tuvimos unos cuantos ejemplos", ha apuntado la guionista y experta en curiosidades musicales antes de empezar su enumeración.

"Los Brincos son los primeros en los que la gente piensa cuando habla de The Beatles españoles, pero también estuvieron Los Mustang, Los Canarios, Los Salvajes, Los Pequeniques o Los Bravos, que fueron los primeros españoles n tener éxito internacional gracias a su canción Black is Black", ha añadido.

La cuestión es que la influencia de The Beatles no se quedó en los 60 porque hay un montón de grupos actuales que beben de la música de los intérpretes de Yellow Submarine. ¿Qué sería de ellos hoy si no hubiese existido el grupo? ¡Dentro lista!

Xoel López

"Ahora es muy sandunguero pero en sus inicios estaba tan influenciado por The Beatles que hasta fue a la tele a imitarlos", ha contado Alba sobre el paso de Xoel por Lluvia de estrellas.

Pereza

En 2007 los chicos de Pereza publicó su disco Aproximaciones, que es el que más influencia tiene de The Beatles, y tituló una canción con el nombre de la banda.

Sidonie

"No hay entrevista a Sidonie en la que le pregunten por sus referentes no hablen de The Beatles, y Marc Ros lo dice claramente en la canción Mi vida es la música".

"Les han influenciado en todas sus etapas, se ve a The Beatles más pop en discos como El Incendio o El peor grupo del mundo y a The Beatles más psicodélicos, en El fluido Garcíao en los dos primeros discos que eran en inglés y usaban el sitar, que es un instrumento de origen indio que usaba John Lennon".

Rufus T. Firefly

"También beben de la psicodelia de The Beatles Rufus T. Firefly, les gusta tanto que en su disco Loto metieron una versión de Lucy in the Sky With Diamonds".

El próximo día de The Beatles es el 6 de julio, elegido como Día Mundial de The Beatles. ¿Qué traerá Alba Cordero para entonces?