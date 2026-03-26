Yurena, antes de 'El concierto que nunca fue': "Yo considero que he vivido tres o cuatro vidas"
Yurena es historia de la música en España. La cantante celebra 36 años de carrera y lo hace con un concierto del que ha venido a hablar este jueves con Eva Soriano y Nacho García. La intérprete de No cambié comparte las claves del show y de su biografía recientemente publicada. También confiesa que le encantaría ser jurado de Drag Race España.
Vestida de negro, con gafas de sol, moño alto y labios rojos, Yurena ha llegado este jueves al estudio de Cuerpos especiales para hablar del concierto de su vida. La cantante e icono televisivo celebra 36 años de carrera con un gran show este viernes en el Palacio Vistalegre de Madrid.
Bajo el título El concierto que nunca fue, la artista repasará su trayectoria con 10 años de éxitos locales y 26 nacionales. "Llevo tiempo actuando en festivales, en salas... he hecho dos giras en China, he estado actuando en Londres pero sí que es cierto que un concierto mío en un lugar así repasando toda mi trayectoria desde mi primer disco que grabé en 1993 es la primera vez", ha contado a Eva Soriano y Nacho García.
"Yo voy a seguir con mis actuaciones por toda España y fuera de España pero un gran concierto mío, este es el primero", ha añadido confesando sus nervios ante este gran momento. "Hay un despliegue brutal. Nadie se lo debe perder. Lo que hay preparado por la productora y por mí es inimaginable", ha apuntado generando espectatitvas.
12 bailarines, drags, bailarines y dos artistas confirmados —Papá Topo y La Prohibida— y aún quedan cosas pendientes por descubrir. "Además de lo que ya todos conocéis hay más sorpresas que nadie imagina. El despliegue es absoluto. Es el concierto que nadie debe perderse", ha añadido animando a los yurefans a sumarse al show. "No podéis faltar".
Entre los bailarines hay cinco concursantes de Drag Race España, programa del que fue jurado y guarda un gran recuerdo. "Fue una experiencia superdivertida. Me encantó, lo pasé genial y debo decir que me encantaría tener más participación", ha dicho confesando su deseo de ser jurado de Drag Race España. "Me gustaría que ni lo imagináis. Ojalá".
Un libro lleno de verdades
El gran concierto de Yurena llega en un mes muy especial: el 9 de marzo la cantante lanzó su biografía Toda la verdad de una mujer inmortal. "En este libro me abro en canal. Abro mi corazón, mi alma, y no hay ni una sola cosa que no haya contado", ha explicado a Eva y Nacho confesando que no se deja nada dentro.
"Hay cosas que, por suerte o no, en todos estos años no he tenido la plataforma para poder contarlas. En en libro están", ha seguido. "Ahí está mi vida. Cosas que nadie imagina que me han ocurrido para bien y para mal. Yo considero mi vida es como si hubiese vivido tres o cuatro vidas", ha añadido.
"Por eso era tan importante mi biografía. Es el único espacio en el que cuento toda la verdad, que no mi verdad, no existe tu verdad o mi verdad. Existe una verdad, luego cada cual puede creerla o la puede interpretar a su modo y gusto pero verdad y mentira solo hay una".
La experiencia de Yurena y 'Superestar'
Hace un año Yurena también fue protagonista por la serie Superstar de Nacho Vigalondo, que muestra como nunca antes la vida de Tamara. "Contactaron conmigo Los Javis [productores], concretamente Ambrossi. Me escribió por Instagram y flipé en colores", ha contado para luego añadir que se quedó en shock.
"Me dijo de quedar si me apetecía porque tenían un proyecto en mente para mí. Yo me imaginé que sería participar con un cameo... Pero cuando llega el día de la reunión estaban Ambrossi y Calvo y el CEO y me dicen que es para una serie sobre mi vida", ha contado. "Me quedé impactada no, lo siguiente, shockeada, no tuve ninguna duda. Siempre los he admirado, los admiro. Cuando salí de la reunión, me monté en el ascensor, me emocioné tanto que me caían las lágrimas".
"Todos los actores y actrices de la serie son lo máximo pero Ingrid [García-Jonsson] es tan actriz que interpretó a Tamara y a Yurena. Ella ha hecho un trabajo de estudio brutal", ha dicho sobre la intérprete que se pone en su piel.
Yurena ha celebrado la serie y también al monito Punch, a quien ama locamente. "Haría lo que fuera por ir a Japón y que me dejaran abrazarlo", ha dicho. "Es tan adorable, tan amoroso, tan bueno... Yo veo a Punch y yo le digo mi Punchito".