Zzoilo: "Compuse una canción con Danna Paola pero no sé cuando va a salir"

Zzoilo casi ha olvidado ese momento en el que se subió al escenario de Tu Cara Me Suena para cantar con Eva Soriano -convertida en Aitana- su colaboración Mon Amour.

"En esa época yo acababa de empezar, era todo nuevo y no era consciente de lo que estaba haciendo", recuerda sobre ese trajín de compromisos profesionales que tuvo. Pasó de 0 a 100 en poquísimo tiempo.

El wey con Sofía Reyes es uno de sus últimos lanzamientos. "Yo la ubicaba, había escuchado alguna canción suya pero no la conocía. Trabajando con un productor mejicano me dijo 'aquí falta algo' y dije 'me flipa'. Me gusta mucho su voz y la música que había hecho", dice sobre cómo nació este éxito. Aunque él está acostumbrado a trabajar con amigos cercanos, con la artista era diferente "con Sofía Reyes he hablado dos veces", cuenta, sin descartar una posible nueva unión.

Con otra artista mejicana con la que posiblemente pase algo pronto es con Danna Paola. "Estuvimos componiendo con ella, haciendo una canción hace un año y pico. Compusimos una canción pero no sé cuando va a salir, no hay una fecha, aunque está grabada y está todo hecho. Por mi sale ya", dice ante el asombro de Eva Soriano, que no consigue que suelte prende. "Y hay más artistas guardados, pero no puedo decir nada".

Ximena Sariñana y Paty Cantú cantan con él en Espero que nunca te vaya tan bien. "A favor de acabar con los exprejas bien, siempre", explica el cantante de 22 años. "Cuando estoy triste no escucho música, aunque me gusta 'La Sinvergüenza', de Christian Nodal".

Con Gemeliers canta en Beber x Beber, una canción que compusieron al volver de un after. Sí, salieron de fiesta, se tomaron unas copas, se metieron en un antro y luego se fueron al estudio a componer el tema. Pero atención porque en el camino a casa... ¡Les paró la policía y les cacheó! "La agente no se lo creía, estaba registrando a los Gemeliers", bromea. Menuda aventura.