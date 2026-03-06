Vota por tu favorito en la nueva encuesta de 'Pueblos especiales'
Todos los pueblos de España son especiales pero no todos pueden entrar en la lista de los más molones de Cuerpos especiales. Esta semana los candidatos son Redipollos, Navaleno, Cristo del Espíritu Santo, Válor y Vallés. ¿Cuál debe ganar? ¡Vota en nuestra encuesta!
Eva Soriano, Nacho García y Lalachus tienen un plan: crear el mapa de Cuerpos especiales con los pueblos más molones de España.
Esta semana cinco localidades optan a entrar en este selecto grupo del que ya forman parte localidades como Pozancos (Guadalajara),Monegrillo (Zaragoza) o Juviles (Granada). ¿Cuál debe sumarse en esta ocasión?
Los candidatos de la semana son Redipollos (León), que ya tiene un punto solo por su nombre; Navaleno (Soria), perfecto para escaparse en verano y huir del calor; Cristo del Espíritu Santo (Ciudad Real), donde un grupo de adolescentes encontró un sepulcro visigodo; Válor (Granada), con un altavoz en la torre de la iglesia para hacer los avisos importantes a los vecinos; y Vallés (Valencia), donde visitar el Palacio de los Sanç.
¿Cuál de los cinco meterías en la lista de los más molones? ¿Qué localidad merece la victoria y a qué embajador le darías el kitde Cuerpos especiales?
Cristo del Espíritu Santo (Ciudad Real)
Población - 148 habitantes | Reclamo - dicen que se apareció la imagen del Cristo en un paraje y se hizo una ermita y un santuario | Otras cosas típicas - el sepulcro visigodo descubierto por una pandilla de adolescentes, la romería de mayo, los juegos de verano, las apariciones misteriosas, los botellines fresquitos, las rutas de senderismo, el agua casi milagrosa y sus gentes.
Vallés (Valencia)
Población - 150 habitantes | Reclamo - el Palacio de los Sanç, de estilo gótico civil y datado de antes del 1.600 | Otras cosas típicas - la iglesia del siglo XVIII, el arroz al horno, el marqués (un postre típico) y su piscinón para el verano.
Navaleno (Soria)
Población - 698 habitantes | Reclamo - veranos fresquitos | Otras cosas típicas - los torreznos y las setas, un restaurante con estrella michelín, los paisajes y las fiestas de agosto y las fiestas de invierno (del Niño Jesús).
Redipollos (León)
Población - 30 habitantes en invierno | Reclamo - su ubicación en Picos de Europa | Otras cosas típicas - las fiestas de San Bartolo y el día de la machorra, su gentilicio, la historia de su nombre y el pilón con un rebeco en la parte superior.
Válor (Granada)
Población - 658 habitantes | Reclamo - aquí vivió Fernando de Córdoba y Válor, líder de la rebelión de Las Alpujarras | Otras cosas típicas - el altavoz de la torre de la iglesia para los anuncios importantes, las fiestas del Santo Cristo de la Hiedra en septiembre, las fiestas de los moros y cristianos, sus casas blancas y el hecho de ser pionero en celebrar el orgullo LGTIBQ+ en La Alpujarra.