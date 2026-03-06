Vota por tu favorito en la nueva encuesta de 'Pueblos especiales'

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

Eva Soriano, Nacho García y Lalachus tienen un plan: crear el mapa de Cuerpos especiales con los pueblos más molones de España.

Esta semana cinco localidades optan a entrar en este selecto grupo del que ya forman parte localidades como Pozancos (Guadalajara),Monegrillo (Zaragoza) o Juviles (Granada). ¿Cuál debe sumarse en esta ocasión?

Los candidatos de la semana son Redipollos (León), que ya tiene un punto solo por su nombre; Navaleno (Soria), perfecto para escaparse en verano y huir del calor; Cristo del Espíritu Santo (Ciudad Real), donde un grupo de adolescentes encontró un sepulcro visigodo; Válor (Granada), con un altavoz en la torre de la iglesia para hacer los avisos importantes a los vecinos; y Vallés (Valencia), donde visitar el Palacio de los Sanç.

¿Cuál de los cinco meterías en la lista de los más molones? ¿Qué localidad merece la victoria y a qué embajador le darías el kitde Cuerpos especiales?

