Pilla la cita y gana la guita se toma un descanso después de dar el premio de 11.500 euros a Ana de Huesca

Esto no es un adiós, es un hasta luego.

Pilla la cita y gana la guita, el concurso de Cuerpos especiales con el que puedes ganar hasta 11.500 euros, como le ha pasado a Ana de Huesca, se toma un descanso durante las próximas semanas. A partir de este miércoles 20 de noviembre, Roberto Rahona ya no tendrá que hacer imitaciones y podrá descansar la voz para volver próximamente con nuevos personajes.

El plan de Eva Soriano, Nacho García y Lalachús es que el parón sea breve y anunciar muy pronto la fecha de regreso.

De momento, ya te podemos contar cómo será el premio una vez que Pilla la cita y gana la guita vuelva a las ondas de radio. Tras entregar este martes el premio de 11.500 euros, el bote de los dineros se ha quedado vacío y una vez que regrese el concurso lo hará con el contador a cero. Es decir, con 500 euros como premio.

La mecánica será la misma. Si el concursante que entra el primer día no acierta, el bote sumará 500 euros y al día siguiente tendrá 1.000 euros. Así, si el segundo día también falla, el bote acumulará 1.500 euros.

¡Resumimos! Pilla la cita y gana la guita se toma un descanso para que Roberto Rahona pueda buscar nuevos personajes que imitar y regresar muy pronto para alegrar los bolsillos a los oyentes de Europa FM.