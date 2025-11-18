Pilla la cita y gana la guita se toma un descanso después de dar el premio de 11.500 euros a Ana de Huesca
¡Atención, atención! Pilla la cita y gana la guita se toma un descanso a partir de este miércoles 20 de noviembre. El concurso de Cuerpos especiales arranca este parón en lo más alto después de que Ana de Huesca se llevase los 11.500 euros que había acumulados en el bote. Muy pronto anunciaremos cuándo será el regreso.
Esto no es un adiós, es un hasta luego.
Pilla la cita y gana la guita, el concurso de Cuerpos especiales con el que puedes ganar hasta 11.500 euros, como le ha pasado a Ana de Huesca, se toma un descanso durante las próximas semanas. A partir de este miércoles 20 de noviembre, Roberto Rahona ya no tendrá que hacer imitaciones y podrá descansar la voz para volver próximamente con nuevos personajes.
El plan de Eva Soriano, Nacho García y Lalachús es que el parón sea breve y anunciar muy pronto la fecha de regreso.
De momento, ya te podemos contar cómo será el premio una vez que Pilla la cita y gana la guita vuelva a las ondas de radio. Tras entregar este martes el premio de 11.500 euros, el bote de los dineros se ha quedado vacío y una vez que regrese el concurso lo hará con el contador a cero. Es decir, con 500 euros como premio.
La mecánica será la misma. Si el concursante que entra el primer día no acierta, el bote sumará 500 euros y al día siguiente tendrá 1.000 euros. Así, si el segundo día también falla, el bote acumulará 1.500 euros.
¡Resumimos! Pilla la cita y gana la guita se toma un descanso para que Roberto Rahona pueda buscar nuevos personajes que imitar y regresar muy pronto para alegrar los bolsillos a los oyentes de Europa FM.