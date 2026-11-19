Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Adam Jezierski y Francesco Carril - jueves, 19 de noviembre de 2026

Adam Jezierski y Francesco Carril presentan la película El mal padre. Evacho debate sobre cómo reintroducir el lince ibérico en la Sierra de Salinas. Santos Solano habla de hermanos pequeños. Y Eva Soriano le grita a una nube para quejarse de los estereotipos que salpican a las chicas altas. Además, en el día del GTA VI, Dani Piqueras habla con los presentadores de la música del videojuego.