Guitarricadelafuente no para de celebrar y sigue sumando reconocimientos gracias a La bola negra. La película de Los Javis está colmando de alegrías al cantante de Benicàssim, que debuta como actor en este trabajo y que firma el tema principal de la banda sonora.

La nieve es la canción compuesta para este trabajo y que suena como firme candidata a estar nominada a los Premios Oscar 2027 aunque para descubrir si se cuela en la lista habrá que esperar hasta el 21 de enero.

De momento, toca celebrar otro reconocimiento. Guitarricadelafuente es ya ganador dl premio a Mejor canción independiente en los Hollywood Music in Media Awards, cuya ceremonia de entrega fue celebrada este miércoles 18 de noviembre y en la que también se alzó como ganador Raül Refree.

El productor musical, autor junto a Guitarricadelafuente de La nieve, se ha llevado el premio a Mejor banda sonora original en película independiente por su trabajo para la película de Javier Ambrossi y Javier Calvo, en la que incluyen magistrales versiones de La leyenda del tiempo y Soldadito español.

Los otros reconocimientos de Guitarricadelafuente

El premio a Guitarricadelafuente llegó en una noche muy especial para el cantante. Este miércoles, el intérprte de Full Time Papi también recogió el premio Hombre del Año en los galardones de la revista GQ y un día antes se publicó su entrevista y su actuación n el programa de Jennifer Hudson, con gran acogida del público español y estadounidense.

Guitarricadelafuente ha ganado también el premio Discovery Award en el Savannah Film Festival y cosechó gran éxito con su discurso. "Busco en la música y en el arte en general una manera de entenderme a mí mismo y entender el mundo que rodea", dijo el cantante que valoró este reconocimiento que llega de un festival para la gente joven, organizado anualmente por la universidad de arte y diseño de la ciudad (SCAD). "Porque esto refleja la preocupación y la voluntad de nuestra generación por entender el mundo, de retratar realidades distintas, de empatizar en estos tiempos tan inciertos".

A esto hay que añadir el premio Vanguard Tribute que recibió en el Festival de Cine de Gotham, donde también acudió como nominado a actor revelación, y el International Star Award recibido Palm Springs International Film Festival. En la lista de nominaciones, ahora mismo es candidato a Mejor actor en los Premios José María Forqué y le queda por conocer la lista de candidatos a premios como los Globos de Oro, los Premios Goya o los ya citados Premios Oscar.

La lista de ganadores de los Hollywood Music in Media Awards

Cine y documentales

Mejor canción – Película de animación: I Knew It, I Knew You - Toy Story 5 (Taylor Swift)

(Taylor Swift) Mejor canción – Interpretación en pantalla (Cine): Jaafar Jackson – Bad - Michael

- Mejor canción – Largometraje: One Right Here - Maserati: The Brothers — Andrea Bocelli and Jennifer Hudson

— Andrea Bocelli and Jennifer Hudson Mejor canción – Película independiente: La Nieve - La Bola Negra — Guitarricadelafuente

Mejor canción – Documental: What Lies With You - Linda Perry: Let It Die Here — Linda Perry

- — Linda Perry Mejor banda sonora original – Película de animación: Dario Marianelli – Wildwood

Mejor banda sonora original – Largometraje: Ludwig Göransson – The Odyssey

Mejor banda sonora original – Ciencia ficción / Fantasía: Daniel Pemberton – Project Hail Mary

Mejor banda sonora original – Terror / Thriller: Rock Burwell – Obsession

Mejor banda sonora original – Película independiente: Raül Refree – La Bola Negra

Mejor banda sonora original – Documental: Kris Bowers – The Eyes of Ghana

Película musical, biopic o con temática musical: Behemoth! – Tony Gilroy (director)

– Tony Gilroy (director) Documental musical / Programa especial: The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel – Ben Feldman (director)

Televisión y series limitadas

Mejor canción – Serie de TV / Serie limitada: Walk with Kings de The Greatest – Marcus “Bellringer” Bell

– Marcus “Bellringer” Bell Mejor banda sonora original – Serie de TV / Serie limitada: David Fleming – Widow’s Bay

Televisión, series y películas para streaming

Mejor canción – Interpretación en pantalla (Serie de TV / Serie limitada): Daveed Diggs – Raise Him Up de The Boys

de Mejor tema principal – Serie de TV / Serie limitada: Pluribus ( Pluribus Theme ) – Kenya Hathaway

– Kenya Hathaway Mejor tema principal – Serie de TV (Lengua extranjera): Kaan Insaan (Arabic) – Layal Watfeh

(Arabic) – Layal Watfeh Mejor banda sonora original – Serie documental (TV / Digital): Segun Akinola – Kingdom

Mejor banda sonora original – Serie de TV / Serie limitada (Lengua extranjera): Stefano Lentini – Free Women (Italian)

Mejor banda sonora original – Película para TV o streaming: Remarkably Bright Creatures – Dickon Hinchliffe

Cine internacional y cortometrajes

Mejor banda sonora original – Película independiente (Lengua extranjera): Magdalena Sowul – The Cauliflower of Destiny

Mejor canción – Cortometraje:- Tunapaa (We Rise) - Tunapaa (We Rise) – Sandriana

– Sandriana Mejor banda sonora original – Cortometraje (Acción real): Michael Wandmacher – The Seventh Turn

Mejor banda sonora original – Cortometraje (Animación): Tom Howe – Daffy Season

Mejor banda sonora original – Cortometraje documental: Laura Karpman – Cosmic Symphony

Videojuegos

Mejor canción – Videojuego (Consola y PC): First Light - 007 First Light – Lana Del Rey

- – Lana Del Rey Mejor banda sonora original – Videojuego (Consola y PC): Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Brian Tyler and Stephen Lukach

– Brian Tyler and Stephen Lukach Mejor canción o banda sonora – Videojuego móvil: Call of Duty: Mobile – Jade Audio and Vladyslav Saychenko

Supervisión musical y álbumes

Mejor supervisión musical – Serie de TV / Serie limitada: Nora Felder – The Boroughs

Mejor supervisión musical – Cine: Julia Michels – The Devil Wears Prada 2

Mejor supervisión musical – Videojuego: Steve Schnur – Star Wars: Zero Company

Mejor álbum de banda sonora: Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Ubisoft Music

Publicidad, tráileres y proyectos especiales