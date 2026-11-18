La Oreja de Van Gogh empezó su gira con Amaia Montero en mayo de este año. Desde entonces, las redes sociales se han llenado de vídeos virales criticando la calidad vocal de la cantante, llegando incluso a cuestionar su estado de salud. Ahora, antes de que el grupo termine su recorrido por España a finales de diciembre, la vocalista ha vuelto a pronunciarse sobre todos estos comentarios.

Lo ha hecho en una larga entrevista concedida a El País, donde Amaia Montero se ha sentido cómoda para mostrar su rechazo total a las críticas y para sincerarse sobre su salud mental. "Cuando sales del puto infierno, cuando te tiras siete años en la cama, cuando has estado ingresada en un psiquiátrico, cuando te has querido ir de este mundo en dos ocasiones porque no ves nada más allá… Y, de repente, lo supero, y ya superarlo es la hostia", comenta.

En este sentido, Amaia Montero asegura que sus médicos se muestran fascinados por su evolución porque "no todo el mundo" consigue salir de ahí. Ella lo logró y decidió regresar a La Oreja de Van Gogh al darse "unas circunstancias para volver a la música" con sus compañeros, a los que denomina "ángeles".

Esta es la historia de superación que se esconde detrás de los vídeos "de cinco segundos" que se viralizan en redes sociales. "Veo a gente que va a hijoputear. A mí que me llamen gorda no me importa, porque estoy gorda. Ya adelgazaré cuando me dé la gana. Sí, estoy sufriendo, pero no solo por mí. También sufro por mis compañeros de grupo, por mi familia, por todo el equipo…", comenta.

"Y si un día me caigo, pues me he caído"

Amaia Montero defiende que son "150 personas girando con un buen rollo de la hostia": "Nos dejamos la vida en cada puto bolo, me cago en la puta. Y luego salen vídeos diciendo cuatro tonterías: vete a tomar por culo. Y si un día me caigo, pues me he caído…", dice antes de pedir perdón "por hablar con tanto taco".

Amaia Montero, de gira con La Oreja de Van Gogh en Valencia | Roig Arena

Haritz Garde, batería del grupo, coge el testigo de la entrevista para confesar que el grupo no esconde nada de lo que ocurre: "Quiero remarcar que somos cinco músicos defendiendo nuestras canciones sin nada detrás. Lo que hacemos es de verdad. Si un día fallamos, no lo ocultamos. No queremos escondernos de nada. Es nuestra verdad".