De Dua Lipa a Rosalía y Bad Bunny: todas las canciones que suenan en la radio del videojuego 'GTA VI'
El GTV VI trae consigo también una gran 'banda sonora' que acompañará a los protagonistas en cada una de las misiones, y ya se han desvelado las canciones que suenan en la radio del videojuego.
Así suena 'Flower In A Hurricane', la canción del videojuego 'GTA VI' a cargo de Justice, Tame Impala y SZA
El estreno del juego GTA VI este 19 de noviembre supone toda una revolución a nivel cultural.
Esta lanzamiento es tan importante en el mundo audiovisual porque reúne algo muy poco habitual: una franquicia con un éxito comercial gigantesco, 13 años de espera, una comunidad mundial, una producción de dimensiones extraordinarias y una influencia que va mucho más allá del sector del videojuego.
Y el GTA VI trae consigo una banda sonora propia: Flower In A Hurricane, una colaboración entre el dúo francés Justice y la estadounidense SZA, Tame Impala y el grupo australiano King Gizzard & the Lizard Wizard.
Por supuesto, la música también está presente en la saga Grand Theft Auto a través de la radio, y ya se conocen las canciones que suenan en la sexta entrega del videojuego, pasando por artistas como Tate McRae, Dua Lipa, Justin Bieber y Drake hasta Rosalía, Bad Bunny, Judeline y Rauw Alejandro. Todas ellas suenan en dos emisoras ya míticas del universo GTA, Flash FM y Cocoteo FM.
Las canciones de Flash FM
- Hold On We're Going Home - Drake
- Crush - Jennifer Paige
- Lunch - Billie Eilish
- Motivation - Kelly Rowland, Lil Wayne
- Dare - Gorillaz
- Sports car - Tate McRae
- Love Sex Magic - Ciara, Justin Timberlake
- earthquake - JISOO
- Houdini - Dua Lipa
- DANCE... - Slayyyter
- Midnight Sun (Girl's Trip) - Zara Larsson, PinkPantheress
- Electric Feel - MGMT
- Good Ones - Charli XCX
- Break Free - Ariana Grande ft. Zedd
- HOT TO GO - Chappell Roan
- Show Me Love - Robyn
- Illegal - PinkPantheress
- Unwritten - Natasha Bedingfield
- Wanderlust - The Weeknd
- Fame is a Gun - Addison Rae
- Friends - Justin Bieber & BloodPop
Las canciones de Cocoteo FM
- Bad Bunny - EoO
- Axel Rulay ft. Farruko & El Alfa - Si Es Trucho Es Trucho
- Romeo Santos & El Chaval de la Bachata - Canalla
- Young Miko - Ni le cabe
- Judeline - BESITO
- Anuel AA & Haze - Amanece
- Bad Bunny - Otra Noche en Miami
- Tainy & Bad Bunny - MOJABI GHOST
- LATIN MAFIA & Omar Apollo - Hecho para ti
- Feid - CHORRITO PA LAS ANIMAS
- ROSALÍA - CANDY
- Bad Bunny - 25/8
- Myke Towers - Girl
- Tokischa & Bulin 47 - CELOS
- Rauw Alejandro - Macacoa 2000