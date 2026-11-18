El estreno del juego GTA VI este 19 de noviembre supone toda una revolución a nivel cultural.

Esta lanzamiento es tan importante en el mundo audiovisual porque reúne algo muy poco habitual: una franquicia con un éxito comercial gigantesco, 13 años de espera, una comunidad mundial, una producción de dimensiones extraordinarias y una influencia que va mucho más allá del sector del videojuego.

Y el GTA VI trae consigo una banda sonora propia: Flower In A Hurricane, una colaboración entre el dúo francés Justice y la estadounidense SZA, Tame Impala y el grupo australiano King Gizzard & the Lizard Wizard.

Por supuesto, la música también está presente en la saga Grand Theft Auto a través de la radio, y ya se conocen las canciones que suenan en la sexta entrega del videojuego, pasando por artistas como Tate McRae, Dua Lipa, Justin Bieber y Drake hasta Rosalía, Bad Bunny, Judeline y Rauw Alejandro. Todas ellas suenan en dos emisoras ya míticas del universo GTA, Flash FM y Cocoteo FM.

Las canciones de Flash FM

Hold On We're Going Home - Drake

- Drake Crush - Jennifer Paige

- Jennifer Paige Lunch - Billie Eilish

- Billie Eilish Motivation - Kelly Rowland, Lil Wayne

- Kelly Rowland, Lil Wayne Dare - Gorillaz

- Gorillaz Sports car - Tate McRae

- Tate McRae Love Sex Magic - Ciara, Justin Timberlake

- Ciara, Justin Timberlake earthquake - JISOO

- JISOO Houdini - Dua Lipa

- Dua Lipa DANCE... - Slayyyter

- Slayyyter Midnight Sun (Girl's Trip) - Zara Larsson, PinkPantheress

- Zara Larsson, PinkPantheress Electric Feel - MGMT

- MGMT Good Ones - Charli XCX

- Charli XCX Break Free - Ariana Grande ft. Zedd

- Ariana Grande ft. Zedd HOT TO GO - Chappell Roan

- Chappell Roan Show Me Love - Robyn

- Robyn Illegal - PinkPantheress

- PinkPantheress Unwritten - Natasha Bedingfield

- Natasha Bedingfield Wanderlust - The Weeknd

- The Weeknd Fame is a Gun - Addison Rae

- Addison Rae Friends - Justin Bieber & BloodPop

Las canciones de Cocoteo FM