Estopa añade conciertos en Valencia, Madrid y Barcelona en 2027: fechas y venta de entradas
Dada la gran demanda en la venta general de los conciertos de La gira de la MKT de Estopa, los artistas añaden tres shows más en estadios.
La venta de entradas de 'La gira de la MKT' de Estopa, en directo: nuevas fechas, plano del escenario y precios
Estopa añade nuevas fechas de conciertos a La gira de la MKT, un tour por estadios en 2027.
Si bien los hermanos Muñoz prometieron que no pasarían por más ciudades, parece que sí duplicarán en los estadios que ya tenían cerrados. y es que los de Cornellá han anunciado en plena venta general de entradas nuevos conciertos en Madrid, Valencia y Barcelona.
Estopa actuará dos veces en cada una de estas ciudades dada la alta demanda en la venta de entrada de sus conciertos. Estos son los espectáculos añadidos:
- 8 de julio en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid
- 20 de junio en el Estadi Olímpic de Barcelona
- 11 de junio en el Estadio Ciutat de València de Valencia
Desde el momento del anuncio de los nuevos conciertos, ya se puede adquirir entrada para asistir a ellos.