Estopa añade nuevas fechas de conciertos a La gira de la MKT, un tour por estadios en 2027.

Si bien los hermanos Muñoz prometieron que no pasarían por más ciudades, parece que sí duplicarán en los estadios que ya tenían cerrados. y es que los de Cornellá han anunciado en plena venta general de entradas nuevos conciertos en Madrid, Valencia y Barcelona.

Estopa actuará dos veces en cada una de estas ciudades dada la alta demanda en la venta de entrada de sus conciertos. Estos son los espectáculos añadidos:

8 de julio en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid

20 de junio en el Estadi Olímpic de Barcelona

11 de junio en el Estadio Ciutat de València de Valencia

Desde el momento del anuncio de los nuevos conciertos, ya se puede adquirir entrada para asistir a ellos.