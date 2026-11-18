Los festivales no son solo para las ciudades costeras, y Madrid lleva años demostrándolo. Ahora, para 2027, la capital española presenta una nueva cita musical bajo el nombre de La Chula.

Se trata de un festival que se celebrará el viernes 25 y sábado 26 de junio en el recinto la Caja Mágica. Organizado por producciones Baltimore, se presenta como un festival castizo, "de Madrid".

La Chula ya ha presentado su cartel para la primera edición, que recopila hasta 19 artistas entre grupos, solistas y DJ. Y entre ellos destacan los primeros cabeza de cartel de la historia del festival: Viva Suecia, Siloé, Sexy Zebras y Sidonie. De hecho, de momento consta como el único concierto de Viva Suecia en 2027 en Madrid.

A estos grupos los acompañarán sobre el escenario Gara Durán, Hinds, Karavana, La Paloma, Mala Gestión, María Escarmiento, Nadie Patín, Niños, Nuevos Vicios, Oslo Ovnies y Shego. Y la organización ha dejado claro que quedan "muchos más" por anunciar.

Venta de entradas para La Chula

Este jueves 19 de noviembre a las 14:00 horas se ponen a la venta los abonos para La Chula desde su página web oficial. Y hay de tres tipos: abono general, abono VIP y Golden VIP.