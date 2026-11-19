Taylor Swift se marcó una actuación histórica en la gran noche de la música country. La cantante volvió a subirse al escenario 13 años después de su última actuación en los Premios de la Asociación de Música Country y brilló con una original actuación que arrancó desde el backstage.

La intérprete empezó cantando en el camerino para poco a poco ir recorriendo los pasillos que separan este del escenario interpretando I Knew It, I Knew You, su canción para Toy Story 5 que acaba de ganar a Mejor canción de película de animación en los Hollywood Music In Media Awards y con la que suena como firme candidata a nominada a los Premios Oscar 2027.

Taylor Swift estaba en el ecuador de la actuación cuando, de repente, saltó a Our Song, uno de los éxitos de su primer disco que cumple 20 año en 2026, superando todas las expectativas de sus fans.

Su mashup recibió sonoras aplausos del público y de los usuarios de redes sociales, a los que no se le escaparon detalles como el guiño que hizo la cantante a su actuación en 2013, que también empezó en el camerino, continuó por los pasillos y cerró por todo lo alto sobre el escenario.

No fue el único guiño de Taylor Swift a su carrera, solo hay que echar un ojo en el camerino y fijarse en los vestidos que decoran la estancia. Cada uno pertenece a una de sus épocas. ¿Los reconoces?

Luego están los cameos, que van desde Brad Paisley, Sugarland y Little Big Town a Eric Church, Lainey Wilson, Brooks & Dunn y Keith Urban, que le acompañó con el banjo sobre el escenario.

También estas botas llamaron la atención de los fans de la cantante, que ya han empezado a hacer cábalas. ¿se viene anuncio antes de final de año?

Las referencias a 'Toy Story 5' de Taylor Swift

¡Y hay más! Taylor Swift también coló en su actuación referencias a Toy Story 5 como la guitarra azul decorada con nubes blancas que usó durante su perfomance o esta referencia a Jessie, la vaquera de la que habla su canción.

Todo esto sin pasar por alto esta referencia a dos personajes de la película, la propia Jessie descansa en el sofá del camerino y Snappy lo hace en la mesa de maquillaje.

¿Has pillado alguna referencia más?