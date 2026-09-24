Con Eva Soriano y Nacho García
Cuerpos especiales | Con Carlos González y Milo Quiles - jueves, 24 de septiembre de 2026
Los actores Carlos González y Milo Quiles se han pasado por Cuerpos especiales para hablar de La bola negra, la película de Los Javis que se estrena este viernes 25 de septiembre y que ha triunfado entre la crítica. Además, Roberto Rahona descubre el nuevo hito de Alcalá Norte, sonar en el videojuego EA Sports FC 27 con su canción El hombre planeta, Eva grita a una nube por la cantidad de casos de gripe en pleno septiembre y Santos Solano explica la mejor forma de ayudar a alguien que pasa por un momento triste.