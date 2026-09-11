Con Nacho García y Lalachus

Cuerpos especiales | Con José Yélamo - viernes, 11 de septiembre de 2026

José Yélamo visita Cuerpos especiales para presentar el programa Timadores, de próximo estreno en laSexta. Alba Cordero habla de supergrupos. Bertus pone nota (estrellitas morente) a ir a la papelería para comprar cositas para el principio de curso. Juan Sanguino habla de artistas que se convierten en pareja para la promo de música, series y películas. Y en A puro fomo, Nacho García y Lalachus debaten sobre hacer un raid o ir a un cine 4DX.