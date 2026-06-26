Con Nacho García y Lalachus

Cuerpos especiales | Con Lalachus y Lamine Thair - viernes, 26 de junio de 2026

Lalachus se convierte en invitada de Cuerpos especiales y se suma a Lamine Thair para hablar de su serie Olivia. Dani Piqeras se adelanta a la celebración del Día de los pitufos y Bertus le pone nota a la experiencia de ir al cine. Además, Juan Sanguino habla de Ella baila sola y en la sección A puro fomo se proponen dos planes, ver del tirón las películas de El señor de los anillos o ir a un juicio.