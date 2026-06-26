Una enfadada Katy Perry se convierte en un monstruo híbrido en 'Watch it burn'

Katy Perry parece que ha decidido prender fuego a su pasado y lo celebra con su nuevo single Watch It Burn, en cuyo videoclip la artista se convierte en un monstruo híbrido con cola de escorpión dispuesto a destruirlo todo.

Todo un despliegue en el apartado gráfico que la estrella del pop ha querido compartir con sus seguidores en redes sociales, mostrando cómo se ha preparado durante el rodaje del videoclip.

A nivel musical, Katy Perry se enfunda su traje más rockero para dar rienda suelta a sus reflexiones más airadas con respecto a sus sentimientos durante los últimos meses, donde ha visto como su vida daba un giro de 180 º tras romper su relación con Orlando Bloom, con quien tiene una hija, Daisy.

"Voy a intentar perdonar y olvidar/ Enciendo un cigarrillo y lo veo arder" o "Voy a conseguir lo que merezco... Por fin me he puesto a mí mismo en primer lugar", son algunas de las líneas en las que es fácil encontrar referencias a su ruptura y que mejor encajan con el espíritu de la canción, del que habló a modo de previa durante su última entrevista en Unfamous The Podcast.

"En Watch It Burn estoy lidiando con mi oscuridad, pero el año pasado fue bastante duro", confesó ante las cámaras, "no me he dado permiso para enfadarme en toda la vida por cosas por las que debería estar jodidamente enfadada". "Lo que he hecho es reprimirlo, pero debería estar jodidamente enfadada. Tengo derecho a enfadarme aunque sea un maldito momento", concluyó.