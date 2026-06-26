Letra en español de 'Watch it Burn', la canción de Katy Perry sobre su ruptura con Orlando Bloom
Katy Perry se desahoga sobre una ruptura después de una relación de diez años en Watch It Burn, un nuevo single en el que la artista vuelca todo su dolor tras el fin de su vida junto al actor Orlando Bloom.
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Katy Perry estrena Watch It Burn, un nuevo single que llega acompañado de un videoclip en el que la artista se convierte en una especie de mosntruo híbrido para indagar en un nuevo universo, lleno de acción y cierta dosis de violencia.
Fue en su concierto de fantasía espacial y tecnológica en O Son do Camiño en Santiago de Compostela donde la artista cantó en primicia este nuevo sencillo.
Tal y como ha contado la propia artista, este tema sirve de transición para dar lugar a otra etapa musical. "Es una canción que escribí en marzo del año pasado (...) Escribí dos canciones, Band-Aids y Watch It Burn, y me aterraba lanzar Watch It Burn. Me repetía una y otra vez: Nunca voy a publicar esto. Nunca voy a publicar esto. Y ahora, mucho tiempo después, voy a hacerlo", contó en The Zane Lowe Zone.
Se lo pensó mucho antes de lanzarla y se decidió cuando estaba practicando yoga. "Estaba sentada en esa postura de diosa pensando: Mierda, no me he permitido sentir enfado en muchas ocasiones de mi vida en las que realmente necesitaba sentirlo. Lo he tragado, lo he reprimido o simplemente he seguido adelante apostando por el amor y la luz, tomando siempre el camino correcto", contó.
Y es que a lo largo de Watch it Burn la artista no se corta y en los versos se entienden vivencias propias, probablemente fruto de su separación con Orlando Bloom. "Durante años, solo me diste migajas / Solo me pagaste polvo / Dijiste que era demasiado difícil de amar", "Gracias por mostrarme el dolor/ Esto no fue un error / El error sería quedarse", "Finalmente me pongo a mí primero / Y lo veo arder"...
Letra en español de 'Watch it Burn'
Durante años, solo me diste migajas
Solo me pagaste polvo
Dijiste que era demasiado difícil de amar, woah
Durante años, intenté elevarme
Solo había luz y amor
Pero ahora soy, "Cállate la puta boca", woah
Sabes que di y di
Ahora me rindo
No hay nada más que puedas tomar
No, no quiero causar una escena
Pero dame la gasolina
Esta noche es la noche, enciendo una cerilla
La tiro con fuerza a mi espalda
Voy a intentar perdonar y olvidar
Enciendo un cigarrillo y lo veo arder
Con el pasado, voy a respirar la ceniza
Voy a intentar perdonar y olvidar
Enciendo un cigarrillo y lo veo arder
Gracias por mostrarme el dolor
Esto no fue un error
El error sería quedarse, ayy
Sabes que di y di
Ahora me rindo
No hay nada más que puedas tomar
No, no quiero crear una escena
Pero dame la gasolina
Esta noche es la noche, enciendo una cerilla
La tiro con fuerza a mi espalda
Voy a intentar perdonar y olvidar
Enciendo un cigarrillo y lo veo arder
Con el pasado, voy a respirar la ceniza
Voy a intentar perdonar y olvidar
Enciendo un cigarrillo y lo veo arder
Voy a obtener lo que merezco
Lo siento, sé que duele
Finalmente me pongo a mí primero
Y lo veo arder
Voy a obtener lo que merezco
Lo siento, sé que duele
Finalmente me pongo a mí primero
Y lo veo arder