TRADUCCIÓN

Letra en español de 'Watch it Burn', la canción de Katy Perry sobre su ruptura con Orlando Bloom

Katy Perry se desahoga sobre una ruptura después de una relación de diez años en Watch It Burn, un nuevo single en el que la artista vuelca todo su dolor tras el fin de su vida junto al actor Orlando Bloom.

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Europa FM

Madrid 26/06/2026 08:57

Katy Perry estrena Watch It Burn, un nuevo single que llega acompañado de un videoclip en el que la artista se convierte en una especie de mosntruo híbrido para indagar en un nuevo universo, lleno de acción y cierta dosis de violencia.

Fue en su concierto de fantasía espacial y tecnológica en O Son do Camiño en Santiago de Compostela donde la artista cantó en primicia este nuevo sencillo.

Tal y como ha contado la propia artista, este tema sirve de transición para dar lugar a otra etapa musical. "Es una canción que escribí en marzo del año pasado (...) Escribí dos canciones, Band-Aids y Watch It Burn, y me aterraba lanzar Watch It Burn. Me repetía una y otra vez: Nunca voy a publicar esto. Nunca voy a publicar esto. Y ahora, mucho tiempo después, voy a hacerlo", contó en The Zane Lowe Zone.

Se lo pensó mucho antes de lanzarla y se decidió cuando estaba practicando yoga. "Estaba sentada en esa postura de diosa pensando: Mierda, no me he permitido sentir enfado en muchas ocasiones de mi vida en las que realmente necesitaba sentirlo. Lo he tragado, lo he reprimido o simplemente he seguido adelante apostando por el amor y la luz, tomando siempre el camino correcto", contó.

Y es que a lo largo de Watch it Burn la artista no se corta y en los versos se entienden vivencias propias, probablemente fruto de su separación con Orlando Bloom. "Durante años, solo me diste migajas / Solo me pagaste polvo / Dijiste que era demasiado difícil de amar", "Gracias por mostrarme el dolor/ Esto no fue un error / El error sería quedarse", "Finalmente me pongo a mí primero / Y lo veo arder"...

Letra en español de 'Watch it Burn'

Durante años, solo me diste migajas

Solo me pagaste polvo

Dijiste que era demasiado difícil de amar, woah

Durante años, intenté elevarme

Solo había luz y amor

Pero ahora soy, "Cállate la puta boca", woah

Sabes que di y di

Ahora me rindo

No hay nada más que puedas tomar

No, no quiero causar una escena

Pero dame la gasolina

Esta noche es la noche, enciendo una cerilla

La tiro con fuerza a mi espalda

Voy a intentar perdonar y olvidar

Enciendo un cigarrillo y lo veo arder

Con el pasado, voy a respirar la ceniza

Voy a intentar perdonar y olvidar

Enciendo un cigarrillo y lo veo arder

Gracias por mostrarme el dolor

Esto no fue un error

El error sería quedarse, ayy

Sabes que di y di

Ahora me rindo

No hay nada más que puedas tomar

No, no quiero crear una escena

Pero dame la gasolina

Esta noche es la noche, enciendo una cerilla

La tiro con fuerza a mi espalda

Voy a intentar perdonar y olvidar

Enciendo un cigarrillo y lo veo arder

Con el pasado, voy a respirar la ceniza

Voy a intentar perdonar y olvidar

Enciendo un cigarrillo y lo veo arder

Voy a obtener lo que merezco

Lo siento, sé que duele

Finalmente me pongo a mí primero

Y lo veo arder

Voy a obtener lo que merezco

Lo siento, sé que duele

Finalmente me pongo a mí primero

Y lo veo arder