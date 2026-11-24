Con Eva Soriano y Dani Piqueras

Cuerpos especiales | Con María Peláe - martes, 23 de noviembre de 2026

María Peláe vuelve a Cuerpos especiales para presentar su EP Navidad Flamenca a lo Peláe Volumen Tres. La cantante habla de este proyecto y se atreve a improvisar un villancico con Eva Soriano. Jorge Yorya hace periodismo de investigación y anuncia GTA Tomelloso, para los que se quedaron sin GTA VI. Además, en Evaquer, Eva y Dani nos ayudan a distinguir una prenda verdadera y otra falsa y Alba Codero celebra (con retraso) el Día de la Música con canciones que le cantan a la música.