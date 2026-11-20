Con Nacho García y Lalachus

Cuerpos especiales | Con Juanjo Bona - viernes, 20 de noviembre de 2026

Juanjo Bona visita Cuerpos especiales para presentar Pobre de mí, el primer adelanto de su próximo disco que ha definido en tres palabras: naturaleza, libertad y folclorismo. Bertus le pone nota a la experiencia de ser copiloto, nada menos que cinco estrellitas morente, y Juan Sanguino nos pone al día de los salseos del clan Beckham. En la sección Cuerpo a cuerpos especiales, el tema es Operación Triunfo, y en A Puro Fomo, Nacho y Lala debaten entre ir de compras con amigos y recoger setas.