Con Eva Soriano y Dani Piqueras

Cuerpos especiales | Con Javier Gurruchaga - lunes, 23 de noviembre de 2026

Dani Piqueras acompaña a Eva Soriano para recibir a Javier Gurruchaga en Cuerpos especiales. El músico visita el morning para hablar de los 50 años de la Orquesta Mondragón. Javi Sánchez repasa los lanzamientos musicales de la semana, con atención a Estopa y la propuesta a Eva Soriano, y Arturo Paniagua nos adentra en la carrera de Raye. Además, en la sección Dilema que quema, se debate entre ganar un Oscar y perder la privacidad del móvil y no madrugar pero quedarse sin meñiques.