Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Silvana Estrada - lunes, 1 de junio de 2026

Silvana Estrada visita Cuerpos especiales para hablar de su nueva canción, Antes de ti, y de su actual gira por España. Jorge Yorya comenta el fenómeno Tim Payne, convertido en la estrella del Mundial de fútbol 2026, y Arturo Paniagua habla del himno de Shakira, la canción Dai Dai con Burna Boy. También Javi Sánchez trae las novedades musicales más destacadas de la semana y en la mesa de debate se decide entre ser conductor o ir de copiloto.