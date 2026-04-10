Con Nacho García y Lalachus

Cuerpos especiales | Con Alejo Sauras - viernes 10 de abril de 2026

El actor Alejo Sauras presenta la película Kraken. El libro negro de las horas, Bertus le pone nota a hacer la Declaración de la Renta y Juan Sanguino comenta El diablo se viste de Prada y todas las interpretaciones que se han hecho de ella. Además, en la sección A Puro FomoNacho García y Lalachus debaten sobre ir a un buffet libre o ir a clases de circo y en Pilla la cita y gana la guita repartimos un premio de 7.000 euros.