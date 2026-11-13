Daddy Yankee monta la gran fiesta del perreo en los Latin Grammy e invita a Bad Gyal a cantar 'DURA'

Hablar de Daddy Yankee es hablar de hits. La discografía del puertorriqueño está lleno de éxitos y el cantante dio buena cuenta de ello en los Latin Grammy 2026.

El cantante, elegido Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, fue uno de los premiados de la noche y brilló sobre el escenario con un repaso a su trayectoria lleno de artistas invitados.

El show lo abrió con Bizarrap y su colaboración Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 con la que recibieron el premio Mejor canción urbana y lo continuó Ella me levantó, Con Calma y Dura, cuando irrumpió en escena Bad Gyal.

La cantante de Barcelona, la segunda invitada de la noche, apareció sobre el escenario para perrear fuerte con el reguetonero.

Despacito, Lo que pasó, pasó y Sonríele fueron los siguientes temas del medley al que también se sumaron Feid con Rompe y Diljit Dosanjh con Pokito.

El broche de oro a este noche de hits lo puso Gasolina con LL Cool J y Jay Wheeler como últimos invitados a esta gran fiesta del perreo.