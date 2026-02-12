Harry Styles anuncia una listening party en Madrid de 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally'

Harry Styles en la portada de 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally' | Sony Music Spain

Después de estar desaparecido del mundo de la música durante más de dos años, Harry Styles volvió pisando fuerte con el anuncio de su nuevo disco Kiss All The Time. Disco, Occasionally, el lanzamiento de Aperture y su videoclip y su regreso a los escenarios con la gira Together, Together este 2026.

Ahora, el artista ha anunciado que se organizarán 40 listening parties alrededor de todo el mundo a lo largo del mes de febrero, siendo la primera fecha anunciada el miércoles 18. Además... ¡Ya puedes apuntarte a la lista para acudir a la listening party de España!

Por el momento, tan solo se habían hecho escuchas de Aperture, por lo que esta será la primera vez que los fans puedan escuchar las once canciones restantes.

Cómo apuntarte a las listening parties

Para poder asistir a las listening parties del disco, deberás apuntarte en este enlace.

Debido a la alta demanda de solicitudes, la página ha habilitado una cola de espera hasta que puedas solicitar el acceso.

Si eres seleccionado, recibirás un mensaje con la invitación el 16 de febrero.

Tracklist de 'Kiss All the Time. Disco, Occasionally'