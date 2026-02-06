¿Qué pueblo debe entrar en la lista de los más molones de España? ¡VOTA!

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

Eva Soriano, Nacho García y Lalachús se han convertido en nuestros guías rurales de referencia con la ayuda de los oyentes de Cuerpos especiales.

Cada semana cinco seguidores del morning de Europa FM presentan sus candidatos al concurso Pueblos especiales y los viernes abrimos las líneas (metafóricamente hablando) para que los oyentes del programa puedan votar por el más molón de los cinco.

Esta semana compiten localidades de Cuenca, Barcelona, Burgos, Cádiz y Badajoz, que quieren hacerse con el título y entrar en la lista de los pueblos más molones de España. El embajador del pueblo que se alce con la victoria se llevará además un kit de programa y el orgullo de haber metido a su pueblo en esta lista que ya tiene representantes de Navarra (1), Córdoba (1), Ávila (1), Zamora (1), Salamanca (1), Granada (2) y Valencia (1).

Los candidatos en esta ocasión son Fresneda de Altarejos, que ya es famosa por la poesía que hizo su embajadora en el alegato final; Olivella, con un pueblo abandonado en su interior en el que vive una niña fantasma; Castrojeriz, un sitio no apto para vampiros; Chipiona, que tiene el faro más alto de España y el tercero de Europa, y Berlanga, con su parque natural y el embutido extremeño.

¿Cuál debe ganar? ¡Vota en la encuesta! El lunes 9 de febrero a las 8:00 horas conoceremos al ganador y abriremos una nueva semana de concurso. ¡Recuerda! Si quieres presumir de localidad, solo tienes que mandar un mensaje al 619 441 746.