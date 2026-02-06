¿Qué pueblo debe entrar en la lista de los más molones de España? ¡VOTA!
¿Preparado para salir de viaje? Estamos buscando los pueblos más molones de España y esta semana tenemos cinco candidatos que nos llevan de viaje por cinco provincias muy diferentes. Cuenca, Barcelona, Burgos, Cádiz y Badajoz compiten esta semana en Pueblos especiales. ¿Qué localidad debe ganar? ¡Vota! El lunes 9 de febrero conoceremos al nuevo ganador del concurso.
Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
Eva Soriano, Nacho García y Lalachús se han convertido en nuestros guías rurales de referencia con la ayuda de los oyentes de Cuerpos especiales.
Cada semana cinco seguidores del morning de Europa FM presentan sus candidatos al concurso Pueblos especiales y los viernes abrimos las líneas (metafóricamente hablando) para que los oyentes del programa puedan votar por el más molón de los cinco.
Esta semana compiten localidades de Cuenca, Barcelona, Burgos, Cádiz y Badajoz, que quieren hacerse con el título y entrar en la lista de los pueblos más molones de España. El embajador del pueblo que se alce con la victoria se llevará además un kit de programa y el orgullo de haber metido a su pueblo en esta lista que ya tiene representantes de Navarra (1), Córdoba (1), Ávila (1), Zamora (1), Salamanca (1), Granada (2) y Valencia (1).
Los candidatos en esta ocasión son Fresneda de Altarejos, que ya es famosa por la poesía que hizo su embajadora en el alegato final; Olivella, con un pueblo abandonado en su interior en el que vive una niña fantasma; Castrojeriz, un sitio no apto para vampiros; Chipiona, que tiene el faro más alto de España y el tercero de Europa, y Berlanga, con su parque natural y el embutido extremeño.
¿Cuál debe ganar? ¡Vota en la encuesta! El lunes 9 de febrero a las 8:00 horas conoceremos al ganador y abriremos una nueva semana de concurso. ¡Recuerda! Si quieres presumir de localidad, solo tienes que mandar un mensaje al 619 441 746.
Vota en la nueva encuesta de Pueblos especiales
Fresneda de Altarejos (Cuenca)
Población - 20 habitantes | Reclamo - el poético alegato de su embajadora rural Silvia con rima consonante | Otras cosas típicas - la furgoneta del pan del Bienve, su gastronomía con gachas y morteruelo, el pilón, su puente romano y que cierran las fiestas bailando La Campanera.
Berlanga (Badajoz)
Población - 2.500 habitantes aproximadamente | Reclamo - el Parque Natural Las Quinientas | Otras cosas típicas - los cielos estrellados sin contaminación lumínica, el embutido extremeño y las perrunillas
Olivella (Barcelona)
Población - 794 habitantes | Reclamo - el castillo de Castrojeriz, destruido por el terremoto de Lisboa | Otras cosas típicas - el ajo y todo lo que le rodea, dos museos de arte sacro, más de 410 camas entre casas rurales y albergues del Camino de Santiago y la recreación histórica del Fuero de Castrojeriz.
Chipiona (Cádiz)
Población - 20.076 habitantes | Reclamo - su título de El Mejor pueblo de España para vivir | Otras cosas típicas - aquí nació y vivió Rocío Jurado, las playas, los corrales, las fiestas, los camaleones, las dunas y el faro más alto de España (tercero de Europa y quinto del mundo).
Castrojeriz (Burgos)
Población - 4.435 habitantes | Reclamo - Jafre, el pueblo abandonado de su interior donde reside una niña fantasma conocida como la niña de la curva (Melinda) | Otras cosas típicas - el monasterio budista, el pozo que dicen que es un castillo pero es un pozo convertido en mirador, la muestra de espectáculos de calle (Mostra d'Espectacles al Carrer d'Olivella) y la Cursa del Margalló, las mermeladas del Portu