Quevedo estrena 'Ni borracho', un merengue como oda a Canarias
Después del final de su gira Buenas Noches Tour, Quevedo vuelve a la música tras casi siete meses sin sacar una canción en solitario. Ahora, después de sus últimas colaboraciones, el canario se arranca por primera vez a ritmo de merengue con Ni borracho.
Quevedo pocas veces defrauda a los fans de la música urbana y esta vez no iba a ser menos con su nuevo tema Ni borracho, el cual bebe del ritmo del merengue.
Después de sus últimas colaboraciones exitosas como CHUOS, con Juseph, y DESDE CERO, con Morad y JC Reyes, el canario vuelve a lanzar música en solitario tras casi siete meses del estreno de su singleTUCHAT.
Y es que, sin lugar a dudas, Ni borracho va a ser uno de los temas que más se bailen en este Carnaval 2026, por supuesto, a ritmo de "metales" y "timbales". Es para celebrar precisamente esta festividad la razón por la que el artista se empapa más que nunca de sus raíces para hacer bailar a todos.
Una oda a Canarias
El intérprete de Playa del Inglés hace una oda carnavalera a su tierra, recorriendo barrios, costumbres, el buen rollo que desprende y dejando claro que nunca se mudará. El artista reivindica así Canarias en la letra del tema, tanto ensalzando la forma de vivir de la isla como con vocabulario autóctono (enrale, chacho, mogollone', chichón, carota, guachiche...)
Ni borracho llega justo después de todas las pistas que Quevedo había estado publicando en relación con el carnaval, unas imágenes que ahora podemos confirmar que pertenecían al videoclip junto al que se ha lanzado este tema.
Un videoclip también lleno de referencias
Y es que el videoclip va acorde a la canción. En él el artista condice una carroza del Carnaval hasta llegar a la gran fiesta, rodeado de todos sus paisanos. Por supuesto, las referencias a su tierra también llega de la mano de bebidas, aperitivos, puestecitos y paisajes.
Letra de 'Ni borracho'
Hoy me he visto mala cara cuando me he mira'o al espejo
Tengo las ojeras marcadas, se ha asusta'o hasta el reflejo
Tengo que mudarme lejos si quiero llegar a viejo
En la isla solo hay mujeres guapas y ron añejo
¿Quién carajos dijo por ahí que en Canarias no se sale?
¿Quién carajos dijo por ahí que en Canarias no hay enrale?
Ya suenan los metales, ya suenan los timbales
Los vientos y las cuerdas, que vienen carnavales
Me еnamoro en cada esquina, la frutera, la vеcina
Este no es sitio pa' casarse, me va a llevar a la ruina
Azul, amarillo y blanco, obvio, claro que combinan
Sé cuándo empieza la fiesta, pero no cuándo termina
A mí me encanta tu cuerpo, ay, mi niña, dame un cacho
Que sigo siendo un pibito, aunque ahora me vista fashion
Mogollones, bailoteo, solo escucho: "Chacho, chacho"
Y aunque no somos perfectos, no me mudo ni borracho, ay-ay-ay
Te lo juro, este año voy a los carnavales de Tenerife
A La Rama, a Teror, a La Vará del Pescao (Olé)
A to' lao' voy a ir
Voy a hacer que abran Sotavento de nuevo
Voy a ir pa'l Pilar, imagínate (Nos fuimo')
Imagínate, voy loco (Nos fuimo')
Yo ya estuve por to'a España
Y no me mudo ni borracho
Me fui de viaje a París
Y no me mudo ni borracho
Estuve en verano en Miami
Y no me mudo ni borracho
Yo ya he recorrido el mundo
Y no me mudo ni borracho
Agaete, Los Llanos, Corralejo, Teguise
Y no me mudo ni borracho
Valverde, Vallehermoso, Tacoronte, La Graciosa
Y no me mudo ni borracho
Agüimes, Candelaria, Hermigua, Tazacorte
Y no me mudo ni borracho
Frontera, Cotillo, Arrecife, pa' to' el mundo
Shh, señores, un chance
Hago lo que quiero, duermo por el día, y de noche parranda (Eh)
Que Diosito cuide de todos los míos, Él es el que manda
Y quiero otra ronda, otra ronda, otra tanda
¿El qué? Hoy quiero otra ronda, otra ronda, otra tanda
En carnavales mi madre: "Mijo, no salgas sin comer"
En medio de los mogollone', aquí no llega el 5G
Yo que vengo de un sitio donde nunca vi llover
Un bañito en Las Cantera' es mejor que el Rhinomer
Viejita, no me espere', hoy llego a casa tarde
Debajo de la alfombra escóndeme la llave
Berni, trae los hielos, que si no me da el trabe
Se me está yendo el baifo, ¿qué coño hago en una rave?
Ay, qué bendición que nos separe tanta agua
Somos un fleje, no cabemo' en treinta guagua''
Si vienen pa' aquí, no se traigan el paraguas
Volví de gira, me estaba dando la magua
Chacho, Tenerife siempre va a ser mejor cabrón, tenemos El Teide
Tss, y nosotros al Raka, cabrón
Si no es loco, ¿y?
Puto, ¿tú crees que tu primo me deja el DNI cabeza?
(¿Aquí hay perreo o no hay perreo?)
Mi to' chichón
Chacho, hazme caso, puto, vamos a las carpas, que este año viene Tony Tun Tun
Mira, ¿me puedo quedar en tu chozo?
¿Qué más quiere'? ¿Un piso en La Paterna?
Fuerte carota
¿Pa' los Indianos? Salvapibas, no te compliques
¿Sixtolo? Una leyenda
Chacho, ¿te hiciste a aquella?
Qué va, estoy to' pitoso
Fuerte chiquillaje jodío'
Coger tres hielos es de abusador
El aparta es pa' dos pero que vengan los que quieran, iti
Yo me lo cargo al hombro
Chacho, puto, la vajilla de la vieja, te lo dije, cabrón
¿La piba no te deja salir?
Puto, mi piba es posesiva
Conmigo to' el mundo
Yo ya estuve por to'a España
Y no me mudo ni borracho
Me fui de viaje a París
Y no me mudo ni borracho
Estuve en verano en Miami
Y no me mudo ni borracho
Yo ya he recorrido el mundo
Y no me mudo ni borracho
Ocho sobre el mismo mar
Y no me mudo ni borracho
Viva la Virgen del Pino
Y no me mudo ni borracho
Y también La Candelaria
Y no me mudo ni borracho
No te alongues, que te enriscas
Y no me mudo ni borracho
Gofiones y Sabandeños
Y no me mudo ni borracho
Aquí to's somos costero'
Y no me mudo ni borracho
Hoy se cena en un guachinche
Y no me mudo ni borracho
Voy a dormir en las duna'
Y no me mudo ni borracho
No solo el 30 de mayo
Y no me mudo ni borracho
Larga vida a mis paisano'
Y no me mudo ni borracho
Los hijos de los volcane'
Y no me mudo ni borracho
Muero con la pintadera
Y no me mudo ni borracho