Conoce a los seis clasificados de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026 y escucha sus canciones

Después de una primera semifinal que dio mucho de qué hablar, el Benidorm Fest escoge a los seis finalistas restantes en su segunda semifinal, celebrada este jueves 12 de febrero.

De nuevo, ha sido el jurado y el público con sus votos quienes han decidido las propuestas que debían pasar a la final del sábado 14 de febrero entre nueve candidaturas: ASHA, KU Minerva, Funambulista, Dani J, The Quinquis, Atyat, Rosalinda Galán, Tócame y Miranda! & bailamamá.

Estas son las actuaciones de la segunda tanda de finalistas, que lucharán por la Sirenita de Oro en la gran final:

'TURISTA' DE ASHA

Hajar Sbihi, de nombre artístico Asha, es una cantante y compositora de origen español y marroquí que combina el pop contemporáneo con raíces mediterráneas. Ha escrito canciones para artistas de la talla de C. Tangana, Alizzz y Becky G en Booty o Lola Índigo en Ya No Quiero Ná. Fue incluso la compositora de la canción representante de Eurovisión Junior 2020, Palante, interpretada de Soleá. Su primer paso como cantante lo dio en 2020 con su singleBésame, pero su pasión por la música ha estado presente desde los nueve años.

'Bailándote' de Dani J

Como uno de los bachateros más conocidos en Europa, Dani J llega al Benidorm Fest para demostrar su versatilidad. La fusión del género con pop, flamenco, trap y R&B ha impulsado su éxito en más de 30 países y le ha llevado a protagonizar más de 380 conciertos. Nacido en Sevilla, en 2022 fundó su propio sello discográfico, publicando temas en los que ha podido explorar su creatividad como Atemporal junto a Danny Romero o su más reciente Entre la espada y la par

'Tócame' de Mayo

Gracias a su paso por Operación Triunfo, Álvaro Mayo, conocida ahora artísticamente como MAYO, pudo demostrar su talento musical. A sus 23 años, el sevillano se ha posicionado como una de las grandes promesas españolas con temas como BEIBI o Castigo. Tras el éxito de su EP debut SEASON I, ha demostrado ser un artista con una gran proyección y ha lanzado colaboraciones con Mar Lucas y Elettra Lamborghini.

'Despierto amándote' de Miranda! & Bailamamá

Argentina y España se unen este año de la mano de Miranda! y Óscar Ferrer, cantante de Varry Brava, que se presenta como bailamamá. El grupo argentino cuenta con canciones como Don y Perfecta y ha colaborado con artistas como Abraham Mateo, TINI y Andrés Calamaro.

Por su parte, Óscar Ferrer ha cosechado muchos éxitos desde que la banda Varry Brava se formó en 2009, atesorando temas como No gires o Playa. En 2023, el grupo se presentó al Benidorm Fest 2023 quedando en sexta posición con Raffaella. En mayo el grupo anunció el mes de mayo un parón en su carrera.

'Mataora' de Rosalinda Galán

Rosalinda Galán, o como ella se denomina La coplera eléctrica, es un artista que fusiona copla y electrónica, mezclando un género muy ligado a la tradición con otro propio de la modernidad. La sevillana apuesta por la experimentación a la vez que reivindica el folklore español. En sus canciones revisita temas míticos de figuras de la copla como Concha Piquer y hace versiones como FARSA MONEA o CU4RTO. También ha probado suerte dentro del mundo de la actuación en la película Historias lamentables y ha actuado en la obra de teatro Quiero ser María Jiménez.

'Tú no me quieres' de The Quinquis

Electrónica y funk se funden con la música quinqui de los años 70 en The Quinquis, un grupo que solo cuenta en su discografía con el tema Te Estoy Amando Locamente (T.E.A.L), una versión de la mítica canción de Las Grecas. La banda está compuesta por Marcos Miranda, Reys y Maxi, quienes forman o formaron parte de otras bandas. Marcos Miranda es miembro de Paradise Phantoms y Reys, o Sergio Sastre, es el cofundador, guitarrista y teclista de Miss Caffeina, que participó en la tercera edición del Benidorm Fest con Bla Bla Bla. Por último, Maxi formó parte del dúo Sweet Barrio.

Cómo han sido las votaciones de público y jurado profesional

De nuevo no ha habido pleno consenso y algunos de los participantes elegidos por el jurado profesional se han quedado fuera. Aquí lo puedes ver:

Jurado profesional (50%): The Quinquis, ASHA, Miranda! y bailamamá, MAYO, Dani J y Rosalinda Galán.

The Quinquis, ASHA, Miranda! y bailamamá, MAYO, Dani J y Rosalinda Galán. Público (televoto, 25% | jurado demoscópico, 25%): Miranda! y bailamamá, MAYO, Funambulista, Atyat, Rosalinda Galán y Dani J.

El orden de las dos listas anteriores es al azar, no lo establece el número de votaciones recibidas por cada candidato. Esos datos se conocerán en la final del sábado 14 de febrero.