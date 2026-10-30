¿A qué pueblo le das la victoria esta semana en 'Pueblos especiales'? | Europa FM

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

¡Ha llegado el momento de votar!

Cinco localidades se enfrentan esta semana en Pueblos especiales para hacerse con el título de la más molona de España.

El objetivo es darle a su embajador rural el kit de Cuerpos especiales y colocar su nombre en la galería de los pueblos más especiales de España, a la que recientemente se han unido Peñafiel, Hinojal y Ledesma.

El lunes viajamos a Viana do Bolo (Ourense), famosa por su Entroido. El martes lo hicimos a El Jau (Granada), con el histórico manantial Fuente de la Reina, y el miércoles a Vezdemarbán (Zamora), que a principios del siglo XX era conocido como pueblo chocolatero.

Ya hacía final de semana, el jueves estuvimos en Ohanes (Almería), perfecto para ponerse en forma con sus cuestas, y el viernes despedimos la semana desde Tineo (Asturias), donde disfrutar de un buen chosco (embutido)

¿Cuál te convenció mas de los candidatos? ¿A qué pueblo le das esta vez la victoria?

Vota en nuestra nueva encuesta y descubre al ganador el lunes 2 de noviembre. También puedes participar en Pueblos especiales y demostar que tu pueblo es el más molón. Solo tienes que mandar un mensaje al 619 441 746 y repasar todas sus virtudes.