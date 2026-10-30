¿A qué pueblo le das la victoria esta semana en 'Pueblos especiales'?
El momento de la verdad ha llegado para los candidatos de Pueblos especiales. Esta semana compiten en el concurso de Cuerpos especiales cinco localidades muy diferentes. ¿A cuál le das la victoria? ¡Vota en nuestra encuesta y descubre a la ganadora el lunes 2 de noviembre!
Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
¡Ha llegado el momento de votar!
Cinco localidades se enfrentan esta semana en Pueblos especiales para hacerse con el título de la más molona de España.
El objetivo es darle a su embajador rural el kit de Cuerpos especiales y colocar su nombre en la galería de los pueblos más especiales de España, a la que recientemente se han unido Peñafiel, Hinojal y Ledesma.
El lunes viajamos a Viana do Bolo (Ourense), famosa por su Entroido. El martes lo hicimos a El Jau (Granada), con el histórico manantial Fuente de la Reina, y el miércoles a Vezdemarbán (Zamora), que a principios del siglo XX era conocido como pueblo chocolatero.
Ya hacía final de semana, el jueves estuvimos en Ohanes (Almería), perfecto para ponerse en forma con sus cuestas, y el viernes despedimos la semana desde Tineo (Asturias), donde disfrutar de un buen chosco (embutido)
¿Cuál te convenció mas de los candidatos? ¿A qué pueblo le das esta vez la victoria?
Vota en nuestra nueva encuesta y descubre al ganador el lunes 2 de noviembre. También puedes participar en Pueblos especiales y demostar que tu pueblo es el más molón. Solo tienes que mandar un mensaje al 619 441 746 y repasar todas sus virtudes.
¿A qué pueblo le das la victoria esta semana en Pueblos especiales?
- 1
Tineo (Asturias)
Población - 9.000 habitantes aproximadamente | Reclamo - el chosco de Tineo con sello IGP y cuenta de Instagram 'Viajando con chosco' | Otras cosas típicas - parada del Camino de Santiago Primitivo, el bateo de oro en Navelgas y el festival del Esfoyón y el Amagosto | Gentilicio - tinetense
- 2
Ohanes (Almería)
Población - 523 habitantes | Reclamo - su situación estratégica que lo convierten en el balcón de la Alpujarra | Otras cosas típicas - las fiestas de San Marcos en abril, el vino zurrache, las carreteras para hacer rutas de ciclistas y el paisaje en otoño | Gentilicio - ohanense o patanes
- 3
Vezdemarbán (Zamora)
Población - 423 habitantes | Reclamo - su fama como pueblo chocolatero (llegó a tener 28 familias dedicadas a esto) | Otras cosas típicas - el carnaval y las fiestas de septiembre por su patrona, la leyenda de la Virgen de la Cuesta y los atardeceres | Gentilicio - marbano y marbana
- 4
Viana do Bolo (Ourense)
Población - 2.700 habitantes | Reclamo - el Entroido y el traje típico de boteiro | Otras cosas típicas - su posición estratégica, las fiestas gastronómicas, la slow life y la última hora del día cuando unen comer y beber | Gentilicio - vianés y vianesa
- 5
El Jau (Granada)
Población - 1.100 habitantes | Reclamo - su manantial histórico conocido como Fuente de la Reina | Otras cosas típicas - las fiestas del 15 de agosto, la última hora del día cuando cae el calor | Gentilicio - jauleño y jauleña