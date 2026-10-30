Rosalía se acuerda de las víctimas del accidente de Urda al recoger el premio de la revista WSJ

"Envío mis condolencias a todas las personas afectadas por el accidente ocurrido recientemente en mi país".

Fueron las palabras de Rosalía este jueves en la gala anual de los Innovator Awards de la prestigiosa publicación Wall Street Journal Magazine y que recoge en su web la revista Billboard. La española fue reconocida con uno de los galardones de la noche y no dudó en acordarse en su discurso de las víctimas de la accidente ferroviario de Urda, con 69 fallecidos y 15 heridos graves.

“Hubo un accidente de tren y hubo muchas víctimas. Y la verdad es que quisiera enviar todo mi cariño y apoyo a cada una de las personas afectadas”, apuntó la cantante en la ceremonia celebrada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y a la que acudieron estrellas de la música como Dua Lipa, Cara Delevingne y A$AP Rocky.

Rosalía, que acudió a la ceremonia con un espectacular dos piezas en blanco y negro de la firma Schiaparelli, recogió el premio Innovadora Musical del Año de la mano de Patti Smith, a quien quiso dedicar unas bonitas palabras.

"Tú fuiste primero la heroína de mi mamá, y luego te convertiste en mi heroína. Tu obra me ha inspirado tanto, y no solo tu obra, sino también la forma en que existes, la forma en que sigues existiendo, la forma en que te presentas, y lo valiente que eres cuando te veo en el escenario. Me conmueve muchísimo", apuntó a la recientemente galardonada con el premio Princesa de Asturias de las Artes, como se ve puede escuchar en uno de los pocos vídeos publicados del evento celebrado a puerta cerrada.

La cantante, que recientemente recibió el Premio Billboard Salón de la Fama y recibió otros dos premios durante la ceremonia, está arrasando con el disco LUX, que cumple un año el próximo 7 de noviembre.

Desde su lanzamiento, no ha parado de recibir reconocimientos y próximamente sabremos si, como se rumorea, optará al Álbum del Año en los Premios Grammy 2027. El lunes 16 de noviembre se conocerá la lista de nominados y unos días antes, el jueves 12, se entregarán los Latin Grammy 2026 en una ceremonia a la que acude con siete nominaciones y en la que se ha confirmado como una de las artistas que actuarán en la gala.

Los premios Innovator Awards de la revista WSJ, lanzados en 2011, reconocen talentos innovadores de diversas disciplinas como la moda, el arte, la literatura, el entretenimiento, la arquitectura, el diseño, la tecnología, la música, la filantropía, la gastronomía y muchas más.

Rosalía es la octava artista reconocida en la categoría de Música desde su lanzamiento. Los otros premiados han sido Billie Eilish (2025), Charlie XCX (2024), SZA (2023), Anitta (2022), Lil Nas X (2021), BTS (2020) y Taylor The Creator (2019).