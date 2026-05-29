Rozalén defiende a Amaia Montero en el concierto de La Oreja de Van Gogh: "Estamos creando el conflicto desde fuera"

La Oreja de Van Gogh aterrizó con su gira Tantas cosas que contar en Madrid este 28 de mayo, en su primera cita con la capital de tres este mes de mayo. Y, de nuevo, las críticas no han tardado en aparecer para centrarse, sobre todo, en Amaia Montero.

Sin embargo, además de la defensa continua de los fans de la de Irún en redes sociales, la cantante Rozalén también se ha pronunciado sobre ese hate que recae en Amaia Montero.

Y es que la intérprete de La puerta violeta contestó a la prensa en la puerta del Movistar Arena de Madrid. Como una fan más, la cantante quería revivir esos éxitos que le marcaron la adolescencia, y se mostró contundente frente a las críticas: "Lo que es flipante es que desde fuera estemos siempre creando el conflicto y se ponga el foco en ellas [Leire y Amaia]".

"Volver a subirse al escenario es muy difícil"

Rozalén ha defendido así a sus compañeras, que cada una está siguiendo su camino: "Yo adoro a Leire, me llevo superbién con ella y me encanta que le esté yendo también, pero hay que tener mucha comprensión [con Amaia], porque volver a subirse al escenario es muy difícil".

"Hay hueco para todos, hay que valorar el esfuerzo que está haciendo y desear que cada vez lo haga mejor, porque ya lo hace bien", ha sentenciado la intérprete de Girasoles.

Rozalén, una de las voces de la visita del papa

Pese a estar en pleno descanso de los escenarios, Rozalén será una de las voces que cante ante el Papa León XIV en su visita a Madrid. La albaceteña cantará en el encuentro Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte el 7 de junio en el Movistar Arena de Madrid, presidido por el sumo pontífice.

Y de ello también ha hablado Rozalén antes de entrar en el concierto de La Oreja de Van Gogh en Madrid. Para ella es un placer actuar frente a "una persona que está poniendo el foco en la paz y nos pone en la piel de quien lo pasa mal como los inmigrantes".

"Soy hija de sacerdote, así que va a ser fuerte. Si mi padre lo ve para el va a ser el summum que yo cante para el papa", ha contado con mucho humor.