Del 'ataque' de celos de Plex al escenario en detalle de 'Cuarto azul' de Aitana: los mejores momentos del vlog de la pareja | YOUTUBE

Aitanay Plex cada vez son más naturales ante las cámaras, y un año después de conocerse han querido hacer un guiño del primer momento en el que se mostraron juntos ante la cámara apareciendo juntos en un vlog de YouTube.

"un día con mi novia" es el nombre de la última publicación del canal de YoSoyPlex, y para agitar más a los fans la foto de portada es haciendo el corazón coreano con los dedos, al igual que la imagen más viral de su encuentro en Japón hace un año.

En este vídeo de 20 minutos de duración Dani y Aitana muestran cómo es un día normal juntos, en el que cada uno tiene cosas de sus respectivos trabajos, pero están ahí para apoyarse. Concretamente en este vídeo Plex sigue a la catana en un día de concierto.

De hecho, Plex muestra cómo vive los conciertos de su novia con la gira Cuarto Azul, y comparte los entresijos de los preparativos del show y de los descansos en medio del espectáculo. Tanto es así que el youtuber enseña al detalle cómo le retocan el maquillaje y el peinado a la superestrella en los descansos, y también muestra cómo hay una máquina de coser de emergencia por si el outfit sufre alguna incidencia.

Gracias a este vlog los fans de Aitana también pueden ver más detalles de la escenografía de los conciertos, y de todo aquello que no se ve debajo y detrás del escenario. De hecho, los seguidores de la pareja no han tardado en compartir el momento en el que Aitana le suplica a Plex que suba con ella al escenario a saltar en Superestrella, la última canción del concierto.

Mucho humor y complicidad

Uno de los momentos más destacados del día juntos es el momento en el que Plex ve el ensayo del concierto de Aitana y le pide hablar con algunos de sus bailarines, mostrando su faceta de celoso. Pero todo esto explota en una escena de humor cuando el youtuber descubre que el bailarín que le preocupaba es gay.

Por su parte, Aitana también muestra una faceta mucho más familiar y cotidiana, bromeando en modo selfie y enseñando sin tapujos cómo le cuesta tragar las pastillas. También bromea sobre lo cariñoso que es Plex y lo poco que lo muestra en la cámara.

La química entre ellos es innegable, y lo demuestran con comentarios jocosos y bromas de su diferencia de altura, o pullitas sobre cómo se debe cortar el pelo el youtuber. 20 minutos de un día en la vida de una pareja marcada por la fama.