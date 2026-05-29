La Oreja de Van Gogh llena Madrid de nostalgia y el público se vuelca con Amaia Montero

Durante los últimos años, la cultura está llena de nostalgia. Secuelas de películas, nuevas temporadas de series antiguas, grupos que se reúnen tras años de separación... Y eso es lo que está ocurriendo con La Oreja de Van Gogh y su gira Tantas Cosas que Contar Tour, la primera de la banda tras el regreso de Amaia Montero. Aunque el grupo nunca se disolvió, el público está celebrando este reencuentro como si llevaran años sin actuar.

Este jueves 28 de mayo, La Oreja de Van Gogh ha celebrado su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid, y los asistentes han respondido con una euforia total ante la oportunidad de volver a escuchar a Amaia Montero cantando los clásicos del grupo. Y esta alegría tan intensa del público es irrepetible porque, si la banda celebrara otra gira con su primera vocalista, los fans ya no reaccionarían con tanto ímpetu. Porque es ahora cuando Rosas, Puedes contar conmigo y el resto de éxitos de LOVG vuelven a sonar en la voz de Amaia Montero desde que abandonó el grupo en 2007.

Amaia Montero: "Qué regalo tan maravilloso es estar aquí con todos vosotros una noche más. Pero una noche más muy especial, porque ha pasado mucho tiempo"

La nostalgia impregna todo el espectáculo, incluido el escenario. En el centro, se sitúa una plataforma circular un poco elevada que recuerda a los conciertos de finales de los 90 y principios de los 2000. Ahí ha aparecido Amaia Montero tras diez minutos de retraso y una introducción instrumental de sus compañeros: Xabi San Martín (teclado y coros), Álvaro Fuentes (bajo y coros), Haritz Garde (batería) e Imanol Goikoetxea (guitarra y coros), que sustituye a Pablo Benegas en esta gira.

En su discurso de bienvenida, Amaia Montero ha repetido cinco veces "buenas noches" antes de emocionar al público con sus palabras: "No tenéis ni idea de las veces que hemos soñado con este instante. La historia de La Oreja de Van Gogh no se explica sin Madrid. Qué regalo tan maravilloso es estar aquí con todos vosotros una noche más. Pero una noche más muy especial, porque ha pasado mucho tiempo. Es como una vuelta a casa. Y por eso esta noche lo vamos a pasar increíble", ha dicho, aunque muchos asistentes apenas han podido escucharla por el ruido de fondo.

Decenas de personas durante el concierto de La Oreja de Van Gogh en el Movistar Arena de Madrid | Ricardo Rubio / Europa Press

Durante la noche, Amaia Montero se ha mostrado sonriente con un vestuario distinto al utilizado en los dos conciertos de LOVG en Bilbao, pues allí llevó dos monos —uno rosa y otro azul—. En esta ocasión, ha optado por una camiseta y una falda con flecos con la que ha estado jugando hasta su cambio de look. Como complemento, unas botas fluorescentes. Ella ha sido la gran protagonista de la noche, y así lo han demostrado los numerosos vítores del público cantando su nombre. "Volviste tú, volvimos todos" ha sido el lema de los carteles impresos por los fans de las primeras filas.

Un viaje al pasado

El repertorio de la gira cuenta con 22 canciones, la mayoría de ellas pertenecientes a la primera etapa de Amaia Montero en La Oreja de Van Gogh. Una de ellas ha sido 20 de enero, donde el público ha desatado la locura cantando a voz en grito y saltando con los brazos en alto durante el estribillo —algo que se repetiría con los temas más populares—.

Durante Deseos de cosas imposibles, Amaia Montero ha interactuado con los fans al ponerles el micrófono. Y así ha llegado El último vals, una de las pocas canciones del grupo durante la etapa con Leire Martínez que suenan en esta gira. Se trata de la tercera vez en la historia que la de Irún interpreta este tema, y lo ha hecho con su inconfundible voz aguda.

"Has venido a despertar / Mi alegría y felicidad / Tengo tantas cosas que contar". Estos versos de Tantas cosas que contar, la canción que da nombre al tour, bien podría dedicárselos Amaia Montero al público. Tras Perdóname, el público ha aparecido en las numerosas pantallas que rodean el escenario, demostrando que los fans son los grandes responsables de este capítulo en la historia de La Oreja de Van Gogh. Durante la canción, la cantante ha animado a la gente de la pista y de las gradas a cantar, saltar y dar palmas. "Os quiero. Os queremos", ha dicho en respuesta a la ovación del Movistar Arena coreando su nombre.

Durante el show, Amaia Montero ha interactuado con sus compañeros, quienes saben perfectamente que todas las miradas están puestas en ella. Por eso, al final de Dulce locura, aparece en pantalla la palabra "Volverá". "Mi alma despega y te busca / En un viaje que nunca volverá" son los últimos versos de la canción, que ahora parece que el grupo se la dedica a su vocalista. "Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura / Me vuelvo pequeña y menuda", dice el estribillo.

Tras Geografía, Amaia Montero ha abandonado el escenario y el público ha tenido que esperar un minuto por un "pequeño problema técnico". En la siguiente canción, Mariposa, la cantante se ha elevado sobre la plataforma circular para simular el vuelo de una mariposa. Una vez interpretada Vestido azul, el grupo se ha desvanecido durante tres minutos.

Ha sido Xabi San Martín quien ha regresado para presentar una canción muy especial para él, tal y como ha confesado en otro discurso imposible de escuchar por el ruido. Así, ha empezado a interpretar Tan guapa, un tema de la etapa de Leire Martínez que ahora Xabi canta a dúo con Amaia ante la emoción del piano. Al terminar, han exhibido su complicidad con un bonito abrazo y un pequeño baile.

El concierto ha seguido con París, Cuéntame al oído y Pop, donde la intérprete le ha acercado el micro al público para cantar "Eres la reina del pop / Una vida sin nombre, un montón de ilusión". Sin duda, todo el Movistar Arena le ha dedicado la canción a Amaia Montero. La euforia ha seguido con La playa, que ha concluido con otra ovación a la artista. Al terminar El 28, la cantante ha cantado brevemente en acústico para que el público la copiara y gritara esa misma parte del tema. Esto lo ha repetido varias veces durante el show.

Tras Soledad, ha llegado la gran favorita de los fans, Rosas, donde el grupo ha dejado que los asistentes cantaran el estribillo ellos solos para prolongar la canción. Acto seguido, la banda ha fingido el final del show. Pronto, Amaia Montero ha reaparecido en lo que ha supuesto el segundo error técnico, pues parece que la música de Perdida ha empezado a sonar tarde: "Qué sensación. No sé qué decir... Ya viene, un segundín", ha dicho la cantante para amenizar la espera.

Pero ningún fallo ha podido reducir la emoción que el público ha expresado en Cuídate, donde los gritos y los saltos han llegado a su máximo esplendor. El ambiente del concierto ha sido una verdadera locura.

Y ha llegado Muñeca de trapo, un tema que erige a La Oreja de Van Gogh como un grupo intensamente romántico: "Me abrazaría al diablo sin dudar / Por ver tu cara al escucharme hablar / Eres todo lo que más quiero / Pero te pierdo en mis silencios", dice el estribillo. Para incidir en esa mención al infierno, la iluminación se ha vuelto roja.

"Un café con sal / Ganas de llorar / Mi mundo empezando a temblar / Presiente que se acerca el final". Y, efectivamente, Puedes contar conmigo ha supuesto el cierre de un concierto marcado por la ilusión del grupo y del público por reencontrarse con Amaia Montero.

Tras una hora y 50 minutos, la banda ha ejecutado las habituales reverencias para agradecer el inmenso apoyo recibido, aunque los cinco músicos también han demostrado su buena sintonía con un bonito abrazo. De vuelta a casa, algunos fans han seguido cantando por las calles mientras los bares han hecho sonar los éxitos del grupo. Y ese es el éxito de La Oreja de Van Gogh con esta gira: reconectar con el público que les vio crecer y que creció con ellos.