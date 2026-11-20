Vetusta Morla ha transportado su local de ensayo al Movistar Arena de Madrid, donde este jueves 19 de noviembre ha celebrado el primero de sus tres conciertos en la capital con su Gira de vuelta. Canciones de ida . Durante el espectáculo, el grupo ha mostrado su lado más reivindicativo y político, pero también ha presentado ocho canciones de su próximo álbum, del cual han revelado su título: Lo importante .

Vetusta Morla se tomó un descanso de dos años porque sus integrantes necesitaban parar tras 25 años de carrera y mucha autoexigencia. Ahora, el grupo está de vuelta con su Gira de vuelta. Canciones de ida, la cual ha aterrizado en su tierra este jueves 19 de noviembre con el primero de sus tres conciertos en el Movistar Arena de Madrid, donde no actuaba desde su espectáculo en Sala La Riviera del 9 de septiembre de 2024.

Durante dos horas y diez minutos, Vetusta Morla ha transportado su local de ensayo a un recinto con las entradas casi agotadas donde la música ha sido la gran protagonista. Entre las 26 canciones del repertorio, destacan sus éxitos de siempre, sus últimos temas y las composiciones inéditas de su nuevo álbum, el cual verá la luz a principios de 2027. Un álbum que, desde este show, ya tiene nombre: Lo importante.

Reivindicaciones y mucha música

Precisamente, los miembros de Vetusta Morla han puesto en valor todo lo que ellos consideran importante durante un largo discurso contra "el desaliento y la apatía general". En este sentido, han pedido la libertad de Palestina y un Pacto de Estado contra el cambio climático, aparte de reivindicar la vivienda y la educación pública. "Por todos estos motivos y otros tantos que nos puedan ayudar a vencer el desánimo y el tedio, bienvenidas todas al camino de las canciones", han dicho, poniendo en valor el poder transformador de la música.

Bajo esta premisa, los integrantes del grupo se han subido al escenario todos juntos: Pucho (voz), David "el Indio" (batería y coros), Jorge González (percusión), Guille Galván (guitarra, teclado y coros), Juanma Latorre (guitarra y teclados) y Álvaro B. Baglietto (bajo). Los seis han formado un círculo perfecto durante las tres primeras canciones, las cuales Pucho ha interpretado dando la espalda al público.

Vetusta Morla en Madrid | Ricardo Rubio / Europa Press

Nuevos temas y éxitos de toda una carrera

Todo ha empezado con Mi colección de duelos, la primera de las ocho canciones del nuevo disco que han sonado a lo largo del concierto —las letras de estos temas han aparecido en la pantalla a modo de subtítulos para que el público pudiera cantarlas, al ser muchas de ellas aún inéditas—. Acto seguido, han sonado Bailar en Beirut y De alguna forma, también composiciones del nuevo álbum.

Desde el inicio, las miradas del Movistar Arena se han dirigido hacia Pucho por sus característicos y constantes movimientos, pero también por esa voz nítida que proyecta con tanta sensibilidad y fortaleza letras metafóricas y poco evidentes, como las de Si vuelves, La deriva y Golpe maestro.

Con la séptima canción, El hombre del saco, gran parte del público de las gradas se ha puesto en pie. Tras otro tema inédito, Todo lo que arde, un cielo de cámaras se ha hecho hueco entre la pista para grabar una de las canciones más populares del grupo: Maldita dulzura.

A ella le ha seguido Finisterre, con la que Pucho ha levantado en alto una pancarta con la palabra "Tiriteira" para reivindicar el folclore gallego. Durante Mapas, el vocalista ha bajado a una pequeña pasarela para cantar de cerca con la primera fila de la pista. Así, ha llegado uno de los temas más especiales de la noche, Lo importante, la canción homónima de su nuevo disco que Pucho ha empezado interpretando con un xilófono. La letra habla de una persona que olvidó cuidar lo importante por ambición: "Se cubrió de polvo / Y hoy tu sombra es errante / No ha venido Peter Pan a salvarte", dice el estribillo.

Tres voces han gritado "Somos carne de reemplazo, imborrable es nuestro canto" durante Puñalada trapera, a la que ha seguido La Virgen de La Humanidad. Después ha sido el turno de 23 de junio, una de las canciones más identificativas del grupo a nivel sonoro, donde los movimientos de Pucho han recordado a los de una bailarina de las típicas cajas de música.

Tras Catedrales, el estribillo de Cuarteles de invierno ha puesto en pie a una gran parte del público antes de que Pucho se pusiera a dar vueltas sobre el escenario en uno de los momentos más ovacionados del show. Luego, a través de una transición, le ha llegado el turno a La vieja escuela.

La locura y la furia han llegado con Te lo digo a ti y La caja de los truenos, un tema inédito que alerta sobre la caída del mundo: "Se está quedando un mundo para curanderos / Con más temores que peligros, sin remedio". Al final del tema, la banda al completo se ha puesto en línea para interpretar los últimos versos, los cuales piden un mundo para los más pequeños "que también sea nuestro".

La euforia, los brazos en alto y los saltos han llegado a su máximo esplendor con Valiente, mientras La cuadratura del círculo ha estado protagonizada por una larga y potente instrumental que ha dado paso a un descanso de varios minutos. Pero aún no era el final. Poco después, Vetusta Morla ha regresado al escenario al son de la pausada Si nos quedamos, otra canción nueva que ha sufrido un pequeño fallo en los subtítulos. "Las canciones harán de testamento", asegura la letra.

Y, tras los agradecimientos, Pucho ha desvelado el título del disco por primera vez antes de encadenar tres de los mayores éxitos del grupo: Consejo de sabios, Copenhague y Los días raros. Entre las dos últimas canciones, donde los asistentes han llevado al concierto a la máxima intensidad, Vetusta Morla ha querido rendir tributo a Federico García Lorca por el 90.º aniversario de su asesinato. Para ello, el vocalista ha gritado tres palabras: "¡Hay que vivir!".

Al final, tras un abrazo colectivo y una reverencia, los miembros del grupo han abandonado el escenario al son de No hay tanto pan, un tema de Sílvia Pérez Cruz de 2016 con perspectiva de clase. "Nos quedan muchos más / Regalos por abrir", dice la letra de Los días raros. Y, teniendo en cuenta el incondicional apoyo mostrado por el público del Movistar Arena, parece que el futuro de Vetusta Morla tendrá más alegría que desaliento.