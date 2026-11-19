Estopa ha añadido un octavo y definitivo concierto en el Estadio Ciutat de València para el miércoles 9 de junio de 2027, año en el que el dúo celebrará un total de ocho conciertos en estadios de Valencia, Barcelona, Sevilla y Madrid, "convirtiéndose así en el único artista español que lo consigue", según informa Heredia Producciones. "Es la primera vez que un artista español hace ocho estadios en España, un hito que sitúa a David y Jose Muñoz en un lugar inédito de la música en directo en nuestro país".

Esta nueva fecha llega tras agotar todas las localidades de los otros siete conciertos de su Gira de La MKT en menos de 24 años: "Ante la excepcional acogida del público y una demanda sin precedentes que ha agotado en horas las entradas de todos los conciertos anunciados hasta la fecha, Estopa confirma una tercera y definitiva cita en Valencia".

Cómo comprar entradas para la nueva fecha de Estopa en Valencia

El tercer concierto de Estopa en Valencia será la última oportunidad de conseguir entradas para la gira, pues está confirmado que "no se añadirán nuevas fechas ni nuevas ciudades".

Las entradas para este nuevo concierto saldrán a la venta este viernes 20 de noviembre a las 12:00 en la página web de Estopa: estopa.com.

Los conciertos de Estopa en 2027