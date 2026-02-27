¿Qué pueblo debe llevarse el premio esta semana en 'Pueblos especiales'? ¡Vota!
El interior peninsular es protagonista esta semana en Pueblos especiales. Localidades de Castellón, Madrid, Zaragoza, Salamanca y Guadalajara se baten en duelo en el concurso de Cuerpos especiales. ¿Cuál debe ganar? ¡Escucha los alegatos de sus embajadores y vota en nuestra encuesta! El lunes 2 de marzo descubriremos al ganador.
Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
En Cuerpos especiales quieren descubrir los pueblos más molones de España y cada semana Eva Soriano, Nacho García y Lalachus hablan con embajadores de distintas localidades para descubrir nuevos candidatos a unirse a esta lista.
En esta ocasión los pueblos aspirantes a entrar en este selecto grupo se sitúan en Castellón, Guadalajara, Salamanca, Madrid y Zaragoza y, como siempre, solo uno puede ganar y colocarse entre los pueblos más molones de España.
¿Debería ser Zucaina, en Castellón, famoso por sus cabañiles de la Guerra Civil? ¿O tendría que ser Pozancos, en Guadalajara, con un pilón de 100 años? ¿Podría ser Cantalapiedra, en Salamanca, con una iglesia románica-mudéjar con dimensiones desproporcionadas? ¿Y qué tal Campo Real, en Madrid, famosa por las aceitunas? ¿Qué opinas de la repostería de Leciñena, en Zaragoza?
Elige tu favorito en nuestra encuesta y conéctate el lunes 2 de marzo a la radio para descubrir al ganador. ¡Y no te olvides que cada semana arrancamos nuevo concurso y tu pueblo también puede ser candidato! Mándanos un mensaje al 619 441 746 y presume de localidad. El embajador del pueblo ganador se llevará un kit de Cuerpos especiales como premio.
- 1
Pozancos (Guadalajara)
Población - 20 habitantes en invierno (200, en verano) | Reclamo - el pilón de la plaza del pueblo con más de 100 años | Otras cosas típicas - la Iglesia de la Natividad, una iglesia románica punto de reunión de los vecinos del pueblo; los torreznos, el chorizo de orza; el grupo de música que lleva 25 años tocando cada 16 de agosto en el pueblo por las fiestas de San Roque y su ubicación en un valle rodeado de monte.
- 2
Zucaina (Castellón)
Población - 171 habitantes | Reclamo - los cabañiles de la Guerra Civil (trincheras) | Otras cosas típicas - la olla de nabos como plato típico, sus tres bares, el paisaje cerca de Peña Golosa y la intensa actividad de verano, cuando se triplica la población.
- 3
Cantalapiedra (Salamanca)
Población - 884 habitantes | Reclamo - la Iglesia de Santa María del Castillo, una iglesia románica-mudéjar con dimensiones desproporcionadas | Otras cosas típicas - una ermita del siglo XIV, que acoge a la patrona del pueblo (Nuestra Señora de la Misericordia); el Santuario del Sagrado Corazón con 60 monjas clarisas; el ambiente de verano cuando la población se multiplica y los platos típicos como el farinato de Salamanca o el hornazo.
- 4
Leciñena (Zaragoza)
Población - 1.131 habitantes | Reclamo - su enorme santuario del que decían que tiene tantas puertas y ventanas como días tiene el año | Otras cosas típicas - su situación en el desierto de Los Monegros, ser el pueblo de España con mayor número de rockeros por habitante y su repostería, famosa por las tortas de yema, los mortajados y los farinosos y sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Magallón, a la que Juanjo Bona dedicó recientemente una canción.
- 5
Campo Real (Madrid)
Población - alrededor de 8.000 habitantes | Reclamo - las aceitunas, el queso y el aceite | Otras cosas típicas - el lavadero al que llaman fuente, los olivos, las calles con nombres de capitales europeas, las fiestas del Cristo de la Peña a principios de septiembre y el concurso de lanzamiento de huesos de aceituna.