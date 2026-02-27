¿Qué pueblo debe llevarse el premio esta semana en 'Pueblos especiales'? ¡Vota!

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

En Cuerpos especiales quieren descubrir los pueblos más molones de España y cada semana Eva Soriano, Nacho García y Lalachus hablan con embajadores de distintas localidades para descubrir nuevos candidatos a unirse a esta lista.

En esta ocasión los pueblos aspirantes a entrar en este selecto grupo se sitúan en Castellón, Guadalajara, Salamanca, Madrid y Zaragoza y, como siempre, solo uno puede ganar y colocarse entre los pueblos más molones de España.

¿Debería ser Zucaina, en Castellón, famoso por sus cabañiles de la Guerra Civil? ¿O tendría que ser Pozancos, en Guadalajara, con un pilón de 100 años? ¿Podría ser Cantalapiedra, en Salamanca, con una iglesia románica-mudéjar con dimensiones desproporcionadas? ¿Y qué tal Campo Real, en Madrid, famosa por las aceitunas? ¿Qué opinas de la repostería de Leciñena, en Zaragoza?

Elige tu favorito en nuestra encuesta y conéctate el lunes 2 de marzo a la radio para descubrir al ganador. ¡Y no te olvides que cada semana arrancamos nuevo concurso y tu pueblo también puede ser candidato! Mándanos un mensaje al 619 441 746 y presume de localidad. El embajador del pueblo ganador se llevará un kit de Cuerpos especiales como premio.