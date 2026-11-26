Coque, Santi y Martín de Ultraligera se han quitado las legañas para visitar Cuerpos especiales. Y es que este 27 de noviembre estrenan Lapsus, y están sin parar.

"En un par de horas sale Yugular y estamos nerviosos", han contado con Eva Soriano y Nacho García. Y han repasado canciones como Mosquito, en la que "se pusieron cañeros los chavales". Ya la han cantado en México, donde el público "lo vive muchísimo".

De hecho, les libera romper instrumentos como en el videoclip de Mosquito, e incluso reventaron la batería. "Hubo un casi romperle la cabeza a Martín", han bromeado sobre cómo se grabó el videoclip.

El grupo ha contado que compusieron el disco estando de gira. "Hay varios años en los que estás muy conectado con el público y en la música, y es cuando sale el disco", han contado como algo general que le ocurre a las bandas.

Para la gira de Lapsus, Ultraligera ha contado que llevarán un trozo del telón que llevaron en el tour Pelo de Foca, que era de 8x8 metros. En cuanto al disco, el grupo se decanta por Yugular y Comunión como las que más ganas tienen de que escuche el público.

Pablo Alborán ya se ha declarado fan de Ultraligera versionando algunas de sus canciones, algo que le parece "brutal" al grupo. "Nos hace muchísima ilusión. De hecho hay alguna banda que ya hace tributo a Ultraligera", han confesado.

Tres conciertos en el Movistar Arena de Madrid

Ultraligera no solo ha llenado el Movistar Arena de Madrid en el primer concierto que darán en el recinto, sino que han acabado colgando el cartel de sold out de dos fechas "y quedan muy pocas entradas del tercero". Y aseguran que solo esperaban dar uno, pero la demanda los ha abrumado.

A parte de estos shows, Ultraligera tiene hasta 20 conciertos con el Lapsus Tour. "Tenemos muchas ganas de esta gira porque este año han sido todo festivales, que molan mucho pero no puedes hacer todo tu set, y teníamos ganas ya de tocar nuestras canciones mas tranquilamente", han explicado sobre lo que está por venir.

Como muy fan de ultraligera, Eva Soriano ha recordado cómo en sus shows en La Riviera Gisme se subió a la palmera de la sala. Y los músicos han hablado de su compañera: "Las primeras vez que desaparece estamos muy preocupados, luego ya...".