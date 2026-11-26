Arde Bogotá llega con su gira Hervideros a Madrid, con dos conciertos en La Riviera . Te contamos todos los detalles de los shows del 26 y 27 de noviembre.

Arde Bogotá está en plena gira Hervideros, yo con el disco Manufacturas del Club de la Gente Sola bajo el brazo, la banda cartagenera aterriza en Madrid.

El grupo actuará en la sala La Riviera el 26 y 27 de noviembre, en un show en el que cantará temas como Bigger Splash e Instrucciones, pero también éxitos como La salvación o Torre Picasso.

Y si vas a ver a Arde Bogotá este jueves, te contamos todos los detalles que tienes que conocer para disfrutar de la experiencia al máximo.

Los dos conciertos de Arde Bogotá en La Riviera

Jueves, 26 de noviembre

Viernes, 27 de noviembre

Horario de Arde Bogotá en Madrid

Según la información oficial de La Riviera, este es el horario del evento:

19:30: apertura de puertas

21:00: inicio previsto

El espectáculo de Arde Bogotá dura alrededor de 1 hora y 45 minutos, por lo que terminará alrededor de las 23:00 horas.

Cómo llegar a La Riviera

La dirección de La Riviera es Paseo Bajo de la Virgen del Puerto, s/n, y hay varias maneras de llegar hasta la sala de conciertos:

Metro: Puerta del Ángel (Línea 6). Es la parada más cercana, a unos 7 minutos a pie Príncipe Pío (Línea 10, 6 y ramal), a unos 15 minutos a pie.

Cercanías: La parada de Príncipe Pío (C1, C7 y C10).

Bus: Paradas más cercanas son las líneas 62 (parada Virgen del Puerto - Segovia) y 65 (parada Segovia - Virgen del Puerto), te dejan prácticamente en la puerta. En el entorno Puente de Segovia / Virgen del Puerto también pasan cerca las líneas 25, 31, 33, 36, 39, 41, 50, 138, 158, C1 y C2.

Accesos a La Riviera de Madrid

El espectáculo de Arde Bogotá con la gira Hervideros con entrada general supone estar de pie en pista de pie, por lo que hay solo un acceso.

Cabe recordar que los menores requieren autorización firmada por padre, madre o tutor.

Setlist gira 'Hervideros'

En total, los conciertos de Arde Bogotá con la gira Hervideros cuentan con un repertorio de 17 canciones dividido en dos partes: primero, la banda interpreta todos los temas de su nuevo álbum, y después hace sonar seis de sus éxitos más conocidos.

Parte 1

Hervidero

Instrucciones

Señor Herrero

El Tesoro

Judas

Olivos

Bigger Splash

El club de la gente sola

Asidero

Antifiesta

Sacude

Parte 2

La torre Picasso

Exoplaneta

Los perros

Cariño

Qué vida tan dura

La salvación

Al final, para despedirse, suena de fondo Un beso y una flor de Nino Bravo.